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快訊／紀德艦上喝酒！海軍輪機官「酒後大戰」女士官…超慘下場曝光

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▲▼國防部「105年春節加強戰備」媒體參訪。基隆級左營艦（圖／記者李毓康攝）

▲基隆級左營艦1803爆發醜聞。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

海軍再爆醜聞，基隆級左營艦（美式紀德艦，舷號1803）輪機長日前停靠蘇澳港時，與副艦長、女士官在房間內喝酒，等副艦長離開後大玩四腳獸。海軍內部接獲爆料，查證後將3人依規定汰除。

據《中國時報》報導，知情人士爆料，左營艦4月中結束任務停靠蘇澳軍港，副艦長違反不得攜帶酒精上船的規定，與輪機長、一名女士官到輪機官房內喝酒。

一般而言，以成功級、諾克斯級的海軍當中，僅有艦長、副艦長、輔導長及輪機長會有單獨個人的房間，因此詳情還有待國防部公布。

▲▼ 喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲左營艦輪機官與女士官酒後發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

豈料，副艦長離開後，輪機長與女士官酒後升溫，直接在房間內大戰。消息流出後，被內部檢舉至海軍監察單位，查證証實確有其事。

報導指出，海軍司令劉志斌得知消息後震怒，由於當時正處於敦睦艦隊感染疫情事件的管理期間，氣得要求嚴辦，確認事實後立刻將3人撤職送辦，並依規定汰除。

紀德艦醜聞層出不窮，日前基隆軍艦（舷號1801號）也傳出醜聞，一名上士班長與女下屬在軍艦輪機房內發生性行為，過程還被拍下，導致166秒的影片流出。

據相關人士指出，該名女兵背對著上士，雙方在沒人的機艙房脫下內褲，接著便開始動作，女生也隨著男班長的動作發出聲音，雖然一旁的輪機聲音噪音很大，卻蓋不掉女生的叫聲。

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