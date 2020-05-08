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「被傷害的陰影永遠難忘！」抗SARS護理師刷回憶：17年後的今天不一樣了

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▲新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習，醫護人員著隔離衣。（圖／記者林敬旻攝）

▲看著大陸新冠肺炎的報導，讓護理師擔憂17年前的悲劇又再度上演。（示意圖／記者林敬旻攝）

文／護理師黃雯芳

護理長鼓勵我們將此次抗疫心得留下紀錄，也對！17年前歷經抗SARS戰役的我們未曾留下隻字片語，似乎在我們記憶中逐漸消失了。記憶是塊拼圖，曾與共同經歷過的同仁聊起，發現每個人記得的點皆不同，所以讓大家寫下逐漸遺忘的17年前SARS與現在SARS CoV-2照護經驗，讓這塊拼圖更完整。

當年大學畢業因緣際會進入高感染風險的病房，從開始的恐懼，到得心應手，心想應該就會這樣到退休了。沒想到2003年來個全球不知名的SARS，慶幸那時的我已有8年資歷，有足夠的經驗應付一切。記得台大當時的序曲是勤姓台商一家三口，病房第一位來隔離是院內接觸勤姓台商太太的實習醫師，再來就是和平醫院的封院，因為當時負壓病房不足，發現只要沒中央空調的病房就不會交叉感染，所以我們臨危受命承接下急診後送SARS病房的任務，展開了抗SARS作戰。

請繼續往下閱讀...

多年過去，去年底看著新聞，大陸出現不知名肺炎，不知為何17年前幾乎快要遺忘的記憶，突然有種與SARS相似的感覺，不知是不是經驗的關係，我相當的注意到大陸有關肺炎的報導，以為我到退休前再也碰不到了，沒想到17年前的狀況又再重演了。這次就知道又是我們病房，因為自從SARS後，我們病房就被定義為要承接法定傳染的病房。17年前ㄧ切都是紙本，網路電腦不發達，也沒病毒篩檢，一切用臨床判斷，所以根本不知你所照顧的病患是否確診。我想17年前那場混戰不是白挨的，現在的我們相信會做得更好。

疾病不可怕，可怕的是人心，那種被傷害過的陰影永遠難忘。抗SARS當年，周遭的人知道你的職業避恐不及，好像你就是病毒。17年後的今天不一樣了，國家的相挺，給了我無比的安心，希望我的學弟妹不需再承受我們當年的際遇。

舊曆年前病房接到任務時，看著學弟妹稚嫩臉孔上流露出的無助與害怕，我們這些經歷過戰役的學姊們能做的，就是一再給予信心與鼓勵，在臨床上讓大家將防護裝備穿著一再練習熟悉，工作流程、動線設計做到滴水不漏。不想讓他們經歷當年我們的無助與恐懼。很慶幸我們單位的所有同仁與護理長，大家很同心，態度正向，將每個步驟與流程做的很熟練，我想我欠學弟妹一句話，你們真的很棒、我為你們感到驕傲！即使是當年的我們也許都沒你們做得好，只要我們堅持下去，一定會再次平安度過危機！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登

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