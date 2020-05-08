床墊、沙發易累積臭味細菌！　家事達人不藏私分享清潔撇步

▲床墊、沙發上累積的霉臭味、細菌到底該如何有效清潔？家事達人陳映如不藏私分享打掃秘訣。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者陳家豪）

記者陳珊珊／採訪報導

天氣漸漸回暖，加上梅雨季節即將到來，台灣潮濕的氣候環境，導致許多人家裡容易產生霉味、臭味，尤其床墊、沙發又是難清洗的物件，讓不少民眾相當困擾！

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▲小資女Aries分享，家裡空間小加上養毛小孩，床具容易沾有不好聞的味道。（圖／記者陳家豪攝）

小資女Aries說：「因為最近天氣忽冷忽熱，不蓋厚被子會冷，但蓋了又會流汗，變成床單跟床墊有汗臭味，加上養毛小孩，房間內很容易有不好聞的味道。雖然有洗衣機可以清洗被單等等，但沒有足夠的空間可以曬，如果將整組床單、床墊拿去洗衣店洗，又很麻煩、很費力，真的很困擾」。

家具店員表示，「現在消費者在選購家具時，主要會考量床、沙發的外罩可不可以拆下來清洗，越容易拆下來清洗的家具，越受消費者喜愛」。但礙於天氣以及家中晾曬環境的限制，家中的大型織品無法經常清洗，或是洗完沒多久就會容易產生臭味、孳生細菌，到底該怎麼有效清潔？讓家事達人告訴你打掃秘訣。

▲▼家事達人陳映如示範使用「風倍清除菌消臭噴霧」，沙發、抱枕和床墊一噴清新。（圖／記者陳家豪攝）

家事達人陳映如分享，「每個人的家裡至少要準備一個除臭噴霧，像是風倍清的除菌消臭噴霧，它能真正分解臭味，而不是用香味去掩蓋異味，而且風倍清是玉米由來，可以安心使用」。

陳映如補充說明，「家裡的布織品都可以用風倍清除菌、消臭，像是我們穿的衣物，或者安全帽的內襯，這些小物件都可以使用風倍清，另外大型的物件，像是窗簾、枕頭、抱枕、床墊或棉被套這一類物品，也可以利用風倍清除菌消臭」。

▲日本風倍清織物噴霧，業者表示輕鬆噴一噴就能99.9%除菌、強力消臭，受到消費者青睞。（圖／記者陳家豪攝）

日本熱銷NO.1的「風倍清」除菌消臭噴霧，能深入纖維強力除菌、消臭，輕鬆去除惱人的異味和細菌，只要拿起風倍清噴一噴，就可以「一噴清新」，成為許多消費者青睞的好幫手。

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