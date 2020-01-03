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大掃除不費力！原來日本人還有這招掃除秘訣　煥然清新迎好運

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窗,打掃,掃除,清潔,清掃（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲一想到新年大掃除，裡裡外外都要掃，就讓許多人感到頭疼，這時候有清潔神器在手的話，打掃將變得更加有效率。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

消費中心／台北報導

日本主婦在節目中展現的清潔技巧，經常令人看了好吃驚，對於她們的超強清潔術深感佩服，忍不住想偷學一、兩招活用看看，但現實是，上班族白天工作已經夠忙碌，對於打掃這件事，只要不是一團亂到連自己都看不下去的程度，大多重點清掃一下就好，然而隨著新年的腳步近了，得開始進入除舊布新大掃除狀態，針對那些半年、甚至一年才清一次，累積了陳年污垢的地方，必須花時間徹底清掃一番，只是想要輕鬆讓家中變得清爽乾淨，一定要準備好助攻家事的快潔神器。

一想到累人又麻煩的清掃工作，就讓人頭疼不已，實在是完全不想面對，如果能通通交給機器解決，當然再好不過，像是床單、枕套可以直接丟到洗衣機清洗，簡單又方便，但面對難洗的大型居家織物，例如沙發、床墊、窗簾，又該怎麼辦？以居家基本配備「沙發」來說，為了擺設起來好看、充滿居家溫暖感，不少人會選擇布料材質，但布製品缺點就是容易有味道，沾染灰塵、積藏汙垢、殘留人的汗水及皮屑，經常坐躺、窩在上面又不好好清理的話，總能聞到悶悶的異味。對於這類型沙發，雖然可以使用吸塵器打掃，但只清潔灰塵沒辦法解決悶味，更重要的是要找到專門的除臭噴霧處理。

▲妹子（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

貓,喵星人（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲人也坐、貓也躺，布沙發若沒有定期清理，小心殘留各種異味，越坐越不舒服。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

掃除很麻煩，更討厭的是掃不掉的異味，不小心打翻的食物味、毛小孩身上的體味、老菸槍的二手菸味、環境潮濕的霉味…若味道消除不了，久了就會變成惱人臭味，更驚人的是，臭味因子殘留時間超乎想像，光是寵物味就能殘留5年之久。對於這樣的情況，日本主婦們還是有辦法對付，不用費力彎腰、動手擦拭，靠著一罐織物除菌消臭噴霧，只要在布沙發表面噴一噴，輕輕鬆鬆從根本分解異味，還有99.9%除菌效果；在日本常年銷售NO.1的風倍清，正是日本媽媽家中必備的掃除神器，家家戶戶都有這罐，其中最厲害的一大特色是獨家技術從玉米萃取特殊的消臭成分，只需簡單噴灑，便可以輕鬆找到織物裡面的異味分子並分解，做到真正的消臭，而非只是掩蓋異味，再安心除菌，不用再忍受不能清洗的難聞異味，掃除變得超輕鬆，日本媽媽每次打掃後都會到處噴一噴。

Febreze,風倍清（圖／業者提供）

新年就是要乾淨清新，才能迎來好運新氣象，有了家事神器在手，居家打掃噴15下、沙發、床墊噴20下，枕頭、抱枕、椅墊、窗簾等也只要簡單一噴，就能超有效率的讓居家煥然一新，大掃除不再是那麼累人、煩人的事了，空氣聞起來更舒服，整個人也感到神清氣爽。快跟上日本主婦的優雅秘訣，每天隨手噴一噴，或是打掃完後在各處噴一下，省時省事又省力，享受更舒適、安心的生活。

►►現在風倍清在各大通路（全聯 家樂福 愛買 康是美 屈臣氏 momo購物網）都能買到唷！
https://lihi1.com/q2UL2

Febreze,風倍清（圖／業者提供）

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