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衛生防護需求大提升！日本妙招輕鬆打造「除菌居家防護罩」

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▲▼日本,風倍清,除菌,消臭。（圖／風倍清提供）

▲生活中總有清洗不了的織物容易潛藏細菌、異味，每天穿的外套、圍巾等。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

近期愈來愈多人了解到肉眼看不見的微小細菌和病毒對人體造成的傷害有多大，而開始更重視個人衛生習慣和保持居家環境整潔，像是添置洗手乳，提醒自己保持雙手乾淨，定期吸地拖地，煮完菜順手清理爐台、洗碗槽等，避免細菌滋生。甫入台灣的熱銷夯品日本風倍清織物除菌消臭噴霧，除了除臭清新之外，噴灑後可以99.9%除菌、24小時長效抗菌，成為內行人爭相搶囤的抗菌首選，補貨上架就搶購一空。

台灣氣候潮濕，再加上多數人住在擁擠都市大樓中的生活型態，容易孳生細菌、霉菌，也會因此產生難聞異味，對日常生活造成很大的困擾。生活中有很多無法清洗的織物，例如外套、西裝、羽絨衣、圍巾，家中的沙發、床墊等等，都會滋生細菌，也容易沾染異味。出入公眾場合會讓衣物沾染上看不見的細菌、食物味、菸味，再帶回家。最近許多民眾也開始減少出門，窩在家裡沙發上看電視、滑手機，躺著吃零食，沙皮屑毛髮以及汗味、食物味，都會讓原本舒服的沙發秒變細菌與異味的溫床，不只破壞心情，躺起來也不安心！

▲▼風倍清。（圖／翻攝自PAKUTASO）

▲每天回家就窩在沙發上滑手機、吃東西，長時間的接觸容易讓沙發產生難聞異味。（圖／翻攝自PAKUTASO）

想要輕鬆做好個人居家防護，擁有乾淨的衣物與生活環境，其實沒有想像中的困難，效法日本主婦日常使用的除菌除臭方法：每天規律使用日本風倍清織物除菌消臭噴霧，回家後對衣服噴一噴、打掃後對沙發、床鋪噴一噴，輕鬆消臭外，更能做到99.9%除菌與24小時長效抗菌效果，安心打造「居家生活防護罩」。養成規律習慣，每天回家後噴灑外出衣物﹑並定時對家中大型難洗織物像是布沙發、窗簾、床墊噴灑，輕鬆做到長時間安心抗菌與消臭，讓婆婆媽媽們不用每天又洗又曬、累壞筋骨，就能擁有更清潔安心的生活環境，不愧是在日本常年熱銷NO.1的除菌清潔神器。

▲▼日本,風倍清,除菌,消臭。（圖／風倍清提供）

▲日本熱銷NO.1生產直送台灣，輕鬆噴一噴99.9%除菌更安心。（圖／品牌提供）

被譽為日本主婦必備神器，風倍清有獨家消臭科技，消臭成分源自玉米，可以放心使用，能精準捕捉並分解去除織物中的異味分子，而非暫時覆蓋，使用後讓織物煥然清新，留下淡淡清香，生活更安心舒適。

日本生產直送的風倍清除菌消臭噴霧，共有高效除菌、綠茶清香和無香型3款，其中無香型與日本皮膚科醫師共同監修，溫和無添加，對於有孩子、寵物的家庭來說，也能安心使用。有媽媽網友分享，她會在孩子常穿且沾染不少汗水的外套與布鞋，和每天都要又摸又抱的布娃娃噴灑，讓孩子遠離細菌的危害，也不受異味困擾。

▲▼日本,風倍清,除菌,消臭。（圖／風倍清提供）

▲規律對居家織物使用，衣物、床、沙發等，輕鬆做到24小時長效抗菌。（圖／品牌提供）

近期民眾面對細菌、病毒這種看不見的生活危機意識大升，除了隨時保持警覺，平常培養規律良好、加強自我防護力的生活模式外，再運用能一瓶做到除菌消臭的利器，就不需要過度慌張，輕鬆從生活日常中打造「抗菌防護罩」，享受舒適、安心的生活。

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