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全民普發1萬元現金紓困？　 最快通過時間點曝光

▲▼國民黨呼籲普發1萬元紓困金（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

▲國民黨呼籲普發1萬元紓困金（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者徐政璿／台北報導

行政院3日通過紓困4.0特別預算並送到立法院審查，各黨團認為部分該補強，國民黨提案「每人普發1萬元紓困現金」，但擁有多數席次優勢的民進黨尚未對此表態，是否通過仍是未知數。根據規劃，立法院將於7日召開臨時會審查紓困4.0預算，預計最快15至18日三讀

根據規劃，立法院將於7日起召開臨時會，8日邀請行政院長蘇貞昌報告紓困4.0預算並備質詢，9日至10日召開委員會審查行政院以及各黨團的提案，15日至18日舉行院會三讀通過。

各行業受到疫情影響，國民黨主席江啟臣表示，紓困發現金是去年世界各國在面對疫情時，所採取的紓困方式，其他國家已經示範過，我們沒有必要走冤枉路；去年的紓困條例審查，國民黨提出了普發現金的訴求，雖然獲得了民意的支持，但遭執政黨的強力否決，讓普發現金無法順利上路，民眾換來的，是自己要先付1千元的3倍券。

此外，江啟臣指出，根據《ETtoday新聞雲》於6月2日發佈的民意調查也顯示，82.1％的民眾贊成比照國際作法普發現金，因此國民黨再次提出普發1萬元現金，讓全民都能夠得到政府的紓困援助，共同度過這次的疫情難關。

至於為什麼不設條件普發1萬現金，江啟臣說，原因很簡單，面對越來越多樣化的行業別以及收入來源，傳統的職業認定以及收入檢附方式，已經無法因應時代的變遷，用傳統的排富思維或是制式化的排富定義，恐怕會掛一漏萬，不設條件的普發現金，才能真正幫助到所有需要紓困的民眾。

民進黨立委羅致日前表示，雖然日前連署提案「直接發1個月最低薪資現金」的主張，沒有被行政院採納，但還是希望行政院滾動檢討。

民眾黨則認為，政院應傾聽基層民眾的苦難，排除沒有受疫情影響的高所得、高資本利得、高資產人士，做出排富的普發現金策略。

時代力量指出，國家預算規模有限，初期應該將預算精準投放在有需要的個人與行業，如疫情進一步擴大，再考慮更廣泛的現金發放，且要設排富條款。

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