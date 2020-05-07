預防新冠疫情勤洗手有危機　「沒雨季」停止供水！高屏溪水情燈號亮黃燈

▲高屏溪水情燈號亮黃燈，高雄市水利局呼籲勤洗手，也要節約用水。（資料圖）

記者吳奕靖／高雄報導



年初至今高雄地區降雨量偏少，5月份枯水期尚未結束，高屏溪攔河堰河川流量低於歷年同期平均值，水利署自109年4月1日起將水情燈號變為水情稍緊的綠燈，惟因迄今仍未有明顯降雨情形，為因應水情狀況， 5月7日起再轉為減壓供水黃燈，水利局呼籲梅雨季節來臨之前，請民眾共體時艱，節約用水。



水情燈號轉為黃燈，將進行「減壓供水」及「停止供水」因應措施，「減壓供水」為自來水公司於離峰時段降低管壓供水；「停止供水」為針對行政機關及國營事業噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。高雄市政府水利局籲請民眾共體時艱，再加強節約用水。

▲高屏溪水情燈號亮黃燈 。（圖／高雄市水利局提供）

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近來新冠肺炎疫情尚未平息，民眾須加強衛生防疫工作，民眾勤洗手是必要的，但其他用水方面也要適當的節約用水，市民朋友可參考市府水利局網站抗旱專區公告的「十大省水好習慣」，洗衣服改用省水流程、沖馬桶改用省水2段式、盆浴改為淋浴、澆花以洗菜洗米水代替等方式，由生活中養成省水的好習慣，另RO逆滲透製程中所產生的廢水，請務必接留作為沖洗馬桶或清洗地板等用途。



水利局也提供鳳山水資源中心、楠梓污水處理廠、岡橋污水處理廠、大樹污水處理廠及旗美污水處理廠，每日約3萬9,000噸回收水供公共工程營建工地及民眾申請做為防揚塵等非人體接觸使用。