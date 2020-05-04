拒收300元包裹！嫩妹接客服人員電話　「一動作」血虧60萬

▲女子拒收包裹，沒想到被騙走63萬元。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

詐騙手法層出不窮！大陸浙江義烏一名丁姓女子日前拒收一份人民幣69元（約新台幣290元）的包裹，沒想到因此接到網購平台「客服人員」的電話，慘被騙走人民幣15萬元（約新台幣63萬元）。

綜合陸媒報導，丁女是網購達人，家中的電器、生活用品大多都是網購得來，對拍賣平台相當熟悉。不過，4月多收到一份價值69元的包裹，讓她相當疑惑，因此拒絕簽收。

過了不久，丁女4月23日接到一通電話，對方自稱是「網購平台客服人員」，由於丁女對包裹不滿意，因此會賠償3倍金額。由於客服人員能清楚念出訂單訊息、丁女的名字，丁女信以為真，開始照著對方的步驟操作，提供金融卡卡號、密碼等訊息，並加了對方的微信。

▼女子加了「客服人員」的微信，一步步掉入陷阱中。（示意圖／記者孫于珊攝）



過了不久，丁女突然收到2筆轉帳提示，帳戶裡分別被轉走4998元、4999元，但她沒有查覺到異常，「收到卡號後，對方說我的銀行卡限額，錢轉不進去，需要我在銀行app上操作才能退款，但是密碼要輸aa520520，還要更改支付限額為20萬。」

將金融卡的錢全部轉光後，該名「客服人員」又以走流程的名義，要求丁女上某個網路貸款平台借錢，前前後後一共騙了15萬元。丁女的好友回家後，發現事態不對，認為丁女被騙了，才趕快到派出所報案。目前全案仍在偵查當中。

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