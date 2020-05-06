　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市長黃偉哲6日提前來到烏山頭水庫獻花追思八田與一逝世78週年，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲6日提前來到烏山頭水庫獻花追思八田與一逝世78週年，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

5月8日是八田與一技師逝世78週年紀念日，市長黃偉哲6日提到烏山頭水庫獻花追思，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式，精選呈現1920到1930年間嘉南大圳珍貴影像，展期只有13天，其中有一張古寫真上色更是首次披露，黃偉哲請民眾一起來感念八田與一技師，重溫這段黃金歲月。

每年5月8日八田技師逝世這天，嘉南農田水利會都會邀請八田遺族代表及日本友人一同在八田技師銅像前舉辦追思紀念會。今年是八田技師逝世78週年，黃偉哲市長代表台南市民前來向這位偉大的水圳工程師獻花追思，表達最高敬意，包括嘉南農田水利會楊明風會長、西拉雅國家風景區管理處許主龍處長、「思慕八田技師伉儷台灣友好親善會」世話人代表德光重人先生、立委郭國文、市議員尤榮智、吳通龍、陳秋宏、六甲區長陳啟榮、官田區長顏能通及當地里長等出席致意。

▲台南市長黃偉哲6日提前來到烏山頭水庫獻花追思八田與一逝世78週年，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

適逢今年也是嘉南大圳開工滿百週年，市府、嘉南農田水利會及西拉雅國家風景區管理處聯合舉辦「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」，呈現當年建設大圳的珍貴影像，讓民眾透過視覺體會先輩們在工具及資源都極度匱乏的年代，如何胼手胝足、共同創造嘉南平原的農業奇蹟。

「吃果子，拜樹頭」黃偉哲引用俗語強調飲水思源，嘉南大圳這個重要的水利設施，至今一百年，還能夠服務嘉南平原的農民，供水無虞，同時也因為這個重要水利建設使得嘉南平原成為台灣的米鄉、成為台灣的穀倉。

請繼續往下閱讀...

▲台南市長黃偉哲6日提前來到烏山頭水庫獻花追思八田與一逝世78週年，並為「引水‧程金－烏山頭水庫舊送水口經典老照片展」主持開幕式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，雖然防疫期間造成八田技師家屬暫時無法前來參加追思會，但是疫情並沒辦法阻隔各界對於八田技師的尊敬以及對於烏山頭水庫嘉南大圳動工的緬懷。黃偉哲進一步指出，有圖有真相，透過老照片展，讓我們一起為八田技師過去對於台灣的貢獻以及其設計的嘉南大圳，一百年來對台灣的農業及經濟、生產力傑出貢獻做見證。

嘉年農田水利會會長楊明風表示，透過老照片展，邀請大家來見證烏山頭水庫嘉南大圳是個「活的水利博物館」，進一步了解水利建設，達到珍惜水資源的目的。

台南市文資處表示，這次展覽除了以黑白老照片展示建造水庫的工程歷史，文資處取得「聚珍台灣」王子碩總監的古寫真上色圖片授權，透過黑白及彩色上色照片對照，在歷史場域展出別具意義，其中有一張古寫真上色更是首次披露，文資處也藉此機會將過程做成影像紀錄，歡迎民眾前往觀展，一起感念八田與一技師，重溫這段黑白變彩色的黃金歲月，看見當年大圳興築工程的辛苦。展期僅13天，自5月6日至14日，以及5月16、17日和23、24日兩週末上午11時至下午4時開放參觀。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

ET快訊
劉樂妍砸百萬拍自創曲《CHINA》MV！遭外流崩潰喊：我要扔
清秀陸男街頭「護女友」一打十！戰鬥力爆表1人倒血泊…判決出來
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

史前海上霸主「滄龍」登大銀幕　來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力

下周進入四星逆行！12星座「殘爆又激烈的1周」…天蠍小心被仇恨蒙蔽

1萬紓困金我能領嗎？衛福部設Q＆A專區「常見問題一次解」

NCC開鍘新聞血腥暴力違分級！三立+TVBS罰80萬、17家頻道發函改進

Donald Judd堆疊藝術：紐約現代藝術博物館大師回顧

面無表情的人像雕塑！Salman Khoshroo新作《白上白》純色油彩將情緒封藏

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

宥勝兒「全身長疹子」急送醫　擔心恐離婚...老婆反應網讚爆：令人 佩服

浣熊霸氣「少爺躺姿」爽吃藍莓　見葡萄露無敵厭世臉：吃膩啦～

分手後走不出來？學會必經4階段　發洩悲傷情緒、感謝彼此的付出

鵝子悠哉吃梅乾 ...下秒表情漸母湯　全身狂抽動、仰頭酸到懷疑人生XD

文佳煐、金東旭「記憶CP」這對我可以！！　突襲直播甜蜜感溢出螢幕惹❤️❤️

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

史前海上霸主「滄龍」登大銀幕　來左鎮化石園區感受海洋古生物魅力

下周進入四星逆行！12星座「殘爆又激烈的1周」…天蠍小心被仇恨蒙蔽

1萬紓困金我能領嗎？衛福部設Q＆A專區「常見問題一次解」

NCC開鍘新聞血腥暴力違分級！三立+TVBS罰80萬、17家頻道發函改進

Donald Judd堆疊藝術：紐約現代藝術博物館大師回顧

面無表情的人像雕塑！Salman Khoshroo新作《白上白》純色油彩將情緒封藏

紓困現場塞爆「公所人員被包圍」　他曝「隱藏危機」：說好的社交距離呢？

母親節晚上北部先變天！首道梅雨鋒面「下雨熱區」曝　周末熱爆飆36°C↑

阿金一見路人便衝上去「愛的抱抱」　暖心行為背後有洋蔥

桃園派遣工嗑毒　「正義哥」老闆拿球棒狂敲：敢在我公司做壞事的下場

30%神秘感最迷人！超狂3招教你「抓準曖昧距離」...看光反而秒冷

中職／統一獅游擊手受詛咒？ 　誰守都會失誤

保護台灣國門先做好防疫　藍營議員吳嘉和肯定鄭文燦防疫表現

白家綺「辣秀長腿」生3個還美炸 　女兒傳訊「想念妳」逼落淚

八田與一逝世78週年暨嘉南大圳開工百週年　黃偉哲：烏山頭水庫獻花追思

有錢領！大媽雙手空衝公所辦紓困...職員解說下秒火大飆髒話

單人699元！六福萬怡推週末限定「港式吃到飽」

加碼1萬紓困首日　衛福部：申請案共10313件

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

即／新莊居家檢疫男採檢結果出爐

今雨區曝！「母親節全台大變天」連下3天防劇烈天氣

大街摸臀熊抱　華通少東築愛巢偷情翹臀女

紓困被酸「3萬爽爽發、1萬查身家」

99萬農民5/15前一萬元補貼金匯入帳戶

訂餐碰上超吐血都市傳說！他氣炸勸世

今年累積4例漢他病毒出血熱「平20年紀錄」

無保「1萬元紓困金」申請方法曝！衛福部5張圖教你

12生肖5月運勢在這！專家揭「唯一衰爆生肖」是他

快訊／沒有+0　今新增1例新冠肺炎

好市多一堆空鞋盒！內行揭真相

又見陰轉陽！30歲女倦怠

今年首道梅雨鋒面母親節報到！2天全台有雨

更多熱門

相關新聞

計程車培訓開跑　

計程車培訓開跑　

新冠肺炎疫情嚴竣，觀光及運輸產業首當其衝，台南市政府協助各大計程車公、工會等團體辦理培訓作為產業復甦準備，市長黃偉哲出席「大台南計程車駕駛充電計畫」、「大台南計程車運輸服務多元再造計畫」兩處課程現場，與參加培訓的計程車駕駛學員相見歡，勉勵充實自我，為疫情趨緩做好再出發準備。

台南七股遊客中心IG爆紅

台南七股遊客中心IG爆紅

中央客語獎勵金喊停王家貞怒批為德不卒

中央客語獎勵金喊停王家貞怒批為德不卒

黃偉哲：和林佳龍只有患難真情沒有情緒

黃偉哲：和林佳龍只有患難真情沒有情緒

降雨偏低　台南水情轉黃燈

降雨偏低　台南水情轉黃燈

關鍵字：

八田與一嘉南大圳黃偉哲烏山頭水庫

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

周揚青動搖「與羅志祥回溫了」！

愷樂苦戀500億豪門富少！「致命3缺點」被狠甩

單親少年打工3個月慘遭凌虐　全身被BB彈打成蜂窩！

「百年難得一見政治奇才」陳時中一個舉動讓民進黨大讚

油價太便宜　他好奇95改98會怎樣

羅志祥卡死《娛百》「收買手段被踢爆」！

驚悚畫面曝！被押到迪化街「討債」21歲男狂叫：我求你了

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

拖進公廁性侵…她遭11人凌遲8小時

成年特教生穿制服徘徊小學門口　母哭曝背後洋蔥

Joeman總資產「全台灣前1%」28歲賺千萬

蕭敬騰爆求婚經紀人「MARRY ME」道具曝光！

誤開前置鏡頭！　正妹巨胸形狀掉出

更多

最夯影音

更多
KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡

KID第1支vlog「神複製楊丞琳一天」　本尊驚讚：我非常喜歡
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

兒子娶妻！活潑爸婚禮熱情演出　嗨到摔布幕後方網笑：好賣力

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

甜而不膩芋頭包餡 X 酥脆炸外皮　在地人推桃園車站必吃銅板美食

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

台灣加入WHO？世衛正面回應了　「中華人民共和國是唯一合法代表」

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面