萬元紓困金首日審核率低　衛福部官員：不可能拿身分證來就直接給現金

▲桃園區公所7日仍湧進大批市民申辦萬元紓困補助。（圖／記者沈繼昌攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院擴大急難紓困案6日上路，針對衛福部次長蘇麗瓊7日上午透露政策施行首日通過的審核比例偏低，行政院長蘇貞昌有無表示審核通過率也要比照先前「加快、加速、加寬」的口號，行政院發言人Kolas Yotaka坦言蘇貞昌對此沒有細節討論，但她也強調這口號的精神很重要。

不過，衛福部官員也表示，民眾若帶齊證件的話，申請速度會非常快，原先規劃是做到「3天受理，5天入帳」，所以不可能拿身分證來申請就會直接給現金，當然會有審核時間跟機制存在。

行政院放寬急難救助標準，推出擴大急難紓困案後，卻遭民眾詬病申請程序繁雜，因此6日下午簡化程序，民眾只需攜帶身分證，其它如戶口存摺，未具有社會保險身份、未領取其他政府紓困補助證明的文件都可免附，政府機關會幫忙查詢，相關的工作因疫情影響無法提出證明者可「簽切結書」。

而蘇麗瓊今天到立法院受訪時就提到，政策上路第一天，已接受10313件紓困申請，不過審核通過的比例很低，因為還需要比對、查核的作業時間。

對於是否將增加紓困方案的審核通過率，Kolas Yotaka坦言，院長今天對於審核通過率一事並沒有細節討論，但是她認為「加快、加速、加寬」這是非常重要的精神。而衛福部社會救助及社工司長楊錦青則表示，民眾若帶齊證件的話，申請速度會非常快，但沒帶齊，只要在切結書勾選，相關人員就會進行查調，「時間上我們也會盡量加快」。

楊錦青補充，昨天受理的案件就有9487件，而原先規劃是做到「3天受理，5天入帳」，所以不可能拿身分證來申請就會直接給現金，當然會有審核時間跟機制存在。

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