蔡英文520談話　劉世芳：維穩基調不主動挑釁

▲立委劉世芳。（資料照／記者屠惠剛攝）

文圖／中評社

針對蔡英文520就職演說，民進黨立委劉世芳7日接受中評社訪問表示，蔡就職演說大概會以防疫成效、取得國際上認同、爭取台灣國際能見度等為主軸。兩岸關係上還是會以維持穩定為基調，不主動挑釁。未來如果可以，台灣還是願意跟中國保持穩定交流，不希望兩岸劍拔駑張。

有關台灣5月面臨三道重要關卡要過，包括518世界衛生大會（WHA）、520蔡英文就職演說，521及522大陸召開政協及人大兩會。劉世芳7日接受中評社訪問樂觀表示，疫情導致各國正劍指中國，美國挺台逐步檯面化，台美印太戰略關係夥伴可說更加緊密。基於台美之間是緊密的印太戰略夥伴關係，美軍這段時間其實幫了不少忙。



劉世芳今日出席高雄楠梓地區地方活動接受中評社訪問。劉世芳指出，很多人把台灣能否參與WHA放大檢視，但今年對全球各國而言，如何防治新冠疫情才是第一大事，能把疫情控制住，才有辦法談後面的國際關係與經貿。

對於台灣有無機會可參加本屆WHA，劉世芳說，台灣可說取得了空前的支持，除美國之外，包括日本、澳洲、紐西蘭等都幫台灣說話。美國國務卿蓬佩奧根本不參加WHA，但也公開發言支持台灣。

劉世芳說，相信WHO執委會上一定有很多友邦”國家會幫台灣發言，現在最重要的關鍵就在WHA秘書長罈德賽要不要用他的名義邀台灣參加。如果沒有，是否進入表決程序，這幾天還在盤整處理中，但現在對台灣來講確實非常有利。可以想見譚德賽現在的壓力非常大，我們就指日可待，台灣未來在WHA的能見度上勢必會非常高。

劉世芳提到，這段期間中國對台的文攻武嚇只有一個目的，就是想給蔡施壓，但劉認為，蔡在2020大選中取得空前且超高比例的票數（817萬票、57.13%），蔡的政策會將繼續維持穩定，包括肺炎防疫與經濟紓困等都在做，若跟鄰近國家相較，台灣確實做的不錯，防疫跟經濟都有照顧到。因此台灣經濟下滑的程度並未如外界所言如此嚴重，防疫更是做到空前成功沒有問題。

對於，美中競爭態勢明顯，一系列的美中貿易談判、特朗普指控新冠肺炎來自大陸實驗室、聯合求償等，再加近期美方大動作力挺台灣舉措，美國大打台灣牌有何見解？

劉世芳說，美中對抗長期以來都採兩手策略，但這次最重要的因素不在於台灣是美國的棋子，而是疫情本身讓美國拉高對中的對抗溫度，包括中國佔據全球經濟市場的重要性被疫情打趴了，很多企業退出中國市場或不敢接中國訂單，所以美國是藉由這次疫情去對抗中國，就算不爆發疫情，特朗普上台後早就啟動一系列對抗，只是現在“更上一層樓”而已。

劉世芳說，台灣因防治表現優良被世界看見，若台灣防疫一塌糊塗，現在也不會扮演任何功能與價值。

劉世芳重申，很多人會把台灣是否參與WHA放大檢視，但今年對全球各國而言，如何防治新冠疫情是第一大事。能把疫情控制住，才有辦法談後面的國際關係與經貿。況且不論美國11月大選是共和黨或民主黨執政，美國都會延續台灣為重要夥伴關係，況且台灣本就是美國印太戰略的重要夥伴，現在連日本、紐西蘭、澳洲等也都空前支持台灣。

對於美國在台協會主席莫健日前訪台稱台海恐有戰事？劉世芳則搖搖頭說，這不清楚，她沒去吃飯。