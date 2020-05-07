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解禁！衛福部放寬2防疫措施　恢復高山型國家公園山屋申請、中職開放1千名觀眾入場

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▲中華職棒將向體育署申請開放球迷入場觀賽。（圖／台中市政府提供）

▲衛福部宣布，8日起開放中華職棒例行賽每場比賽1000名觀眾進場觀賽。（圖／台中市政府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

國內新冠肺炎疫情已趨緩，連續多日無本土病例，敦睦艦隊成員及其接觸者也已解除隔離。對此，衛福部於7日的行政院會中表示，將逐步評估開放高山型國家公園山屋申請，8日起開放中華職棒例行賽每場比賽1000名觀眾進場觀賽。

衛福部表示，國際疫情持續，世界衛生組織（WHO）建議各國應基於疫情發展，適度放寬管制措施，並於防治與旅遊限制間取得平衡。

衛福部指出，我國近期確診個案皆屬境外移入，檢疫措施將持續提升，在邊境管理部份，自5月4日起，若家有長者幼童與慢性病患之海外返國者，一律入住防疫旅館，以確保國內防疫安全。

此外，考量國內疫情逐漸趨緩，為兼顧民眾防疫與生活，將逐步評估開放各項防疫措施；7日開始，已回復高山型國家公園（玉山、太魯閣、雪霸）之山屋原申請數量，並自8日起，中華職棒例行賽將開放每場比賽1000名觀眾進場觀賽。

衛福部提醒，國際疫情仍然嚴峻，請國人盡量避免非必要之國際移動，並且須持續於日常落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節等良好個人衛生習慣，外出活動時，也要維持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是佩戴口罩。

如果出現發燒或呼吸道症狀，應佩戴口罩，不要外出；如需就醫，不要搭乘大眾運輸工具，以降低傳播風險。

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