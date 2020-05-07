人畜都幫！母牛分娩難產　海巡士官長拉一把助「出關」

▲海巡士官長帶著同仁與飼主合力接生。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮康樂村日前有民眾狂奔至巡邏站請求協助接生難產母牛，海巡鍾姓士官長立刻與飼主趕到現場經過20分鐘奮力搶救後，終於成功協助母牛與小牛仔脫離鬼門關，曾姓飼主飼主為感謝海巡人員將新生小牛取名「沙東牛仔」。





第一二岸巡隊指出，4日傍晚時，飼主發現所飼養的母牛分娩過程中因體力不支躺在地上，無法正常分娩，飼主立即尋求附近的沙東機動站協助接生，第一二岸巡隊獲報後，即派遣家裡也有飼養牛隻的鍾智雄士官長攜毛巾等簡易器材，帶領同仁前往機動站旁邊空地前往救援。

▲費了九牛二虎之力，母牛終於安全生下小牛。

抵達現場後，眼見母牛已奄奄一息躺在地上，且小牛僅前肢卡在母牛體外，經研判母牛體力已耗盡，無法順利將小牛排出，現場人員隨即與飼主合力徒手拉出，終於在千鈞一髮之際將牛寶寶拉出母牛體，飼主非常感謝海巡人員的緊急教援。

▲飼主感謝海巡隊員的幫忙，將小牛取名「沙東牛仔」做為回報。



東部分署第一二岸巡隊表示，民眾若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免付費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡署將竭盡最大力量，為民眾提供適當的協助與救援能量。

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