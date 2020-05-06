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疫情緊繃母娘發慈悲！花蓮勝安宮捐1萬瓶隨身酒精護村民

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▲▼花蓮勝安宮於宮廟廣場捐贈1萬瓶隨身酒精，協助防疫整備工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮勝安宮於宮廟廣場捐贈1萬瓶隨身酒精，協助防疫整備工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣勝安宮5日於宮廟廣場捐贈隨身酒精1萬瓶給縣政府、吉安鄉公所、花蓮縣警察局吉安分局、勝安巡守隊、吉安巡守隊與吉安鄉各村等計23個單位，協助防疫整備工作。

疫情肆虐，勝安宮配合政府政策實施人流管制，並備有消毒酒精；信徒大會則首度於戶外廣場召開，避免群聚感染。除了落實自主防疫，今年3月更捐贈耳溫槍1,400支，優先提供縣府教育處、吉安鄉公所，強化校園及社區防疫設備。

▲▼花蓮勝安宮於宮廟廣場捐贈1萬瓶隨身酒精，協助防疫整備工作。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吉安鄉長游淑貞說，母娘慈悲，人助神助，縣鄉協力，共同抗疫，也向在場吉安鄉18名村長表達最高敬意，於防疫期間幫忙發送物資，成為社區防疫最佳助攻員。

「取之於社會，用之於社會。」勝安宫黃永裕主委指出，新冠肺炎疫情蔓延全球，花蓮迄今維持零確診，有賴縣府、鄉公所與基層村長的協力，目前疫情趨緩，但病毒變幻莫測，大眾仍須高度戒備。為讓民眾取用酒精消毒更加即時方便，特將酒精分裝為60c.c.隨身瓶，俾利隨身攜帶，隨時做好自我防護。

花蓮縣政府民政處長江東成代表縣長徐榛蔚出席受贈，除向勝安宮主委黃永裕表達誠摯感謝，並與吉安鄉長游淑貞、花蓮縣警察局吉安分局分局長鍾德勳、吉安鄉各村長共同見證捐贈儀式。

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