台南七股小客車失控開進海溝　水淹及胸！5人爬上車頂求救

▲台南市七股區正王府海堤發生自小客車疑因閃避來車失控跌入海溝中，台南市警佳里分局、消防局及海巡人員，據報展開救援行動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市七股區正王府海堤往西約5公里，5月3日凌晨發生1部自小客車疑因閃避來車失控跌入海溝中，4女1男受困在水中載浮載沉快滅頂的車上，台南市警佳里分局、消防局及海巡人員據報展開救援行動，用鋁梯跨接車頂用繩子拋接方式，合力安全救出5人。

佳里分局指出，分局勤指中心於5月3日凌晨4時50分左右獲報，七股區十份里正王府以西海堤約5公里防汛道路處，有部白色休旅車跌入海堤，車子載浮載沉，全車共有4女1男，情況危急請求派員救援。

受理員警立即指派線上巡邏員警七股分駐所長林清景、警員林正川及轄區三股派出所警員邱振瑋前往處理，員警獲報立即驅車前往，此時七股消防分隊及海巡署 11大隊巡邏人員同時據報到達出事現場。

警、消及海巡人員，在現場發現1部白色休旅車幾乎滅頂，4女1男於休旅車頂等待救援。七股所長林清景表示，據了解該部小客車楊性女駕駛，於3日凌晨3 時許邀約徐姓友人共5人自台南市安南區住處，欲前往七股海堤觀賞流星雨，於 4時30分結束觀星行程，由西往東方向行駛欲返回安南區住處休息，行經七股區十份里海堤防汛道路，因要閃避來車，一時失控，車子打滑撞及路邊海堤護攔堤墩，不慎人車跌入海堤，千鈞一髮之際，全車5人均爬出車頂上，等待救援。

經警、消及海巡人員及時趕到，以鋁梯跨接車頂用繩子拋接方式，合力安全救出。經初步檢視現場獲救民眾身體狀況，只有坐於後座車位徐姓女市民頭部輕傷，送往安南醫院就醫，其餘幸無大礙。

佳里警分局交通組長曾靜欽表示，七股海堤防汛道路長約7至8公里，夜間照明不佳，如行經該地點從事養魚、養蚵、海釣或夜遊觀星的民眾，務必小心慢行，開啟大燈，切勿超車、競速或疲勞駕駛，養成上車前駕駛座及前、後座乘客繫牢安全帶再行上路，以策安全；另該分局將於近日在肇事地點附近加裝爆閃燈，以提醒用路人注意來車，以確保行車安全。

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