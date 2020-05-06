助理飆罵邱泰源髒話丟公文　莊競程致歉：加強團隊管理

▲民進黨立委莊競程。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會6日初審《公共衛生師法》草案，期間在朝野立委休息時卻突然爆發插曲，民進黨立委莊競程的一名男助理突然對民進黨立委邱泰源爆粗口，甚至朝著邱泰源丟文件大罵「靠X啊！X你老師！你根本就不尊重公衛師」。對此，莊競程晚間向邱泰源表達致歉，並表示將加強團隊管理。

立法院社會福利及衛生環境委員會6審查《公共衛生師法》草案，多位立委看法不一，邱泰源提修正動議主張，除了公共衛生學系，醫學、護理學系畢業也可列入資格。

為了能夠儘速達成共識，民進黨立委、社福衛環委員會召委劉建國中場宣布休息10分鐘，讓與會立委也把握時間溝通，站在一旁的莊競程一名男性助理卻突然對邱泰源爆罵髒話，怒吼「聽不下去！為什麼醫師要尊重、公衛師就不用」，僅見邱泰源淡定回應「沒有不尊重公衛師」，該助理也立刻被請出會議室外。

對此，莊競程6日晚間表示，針對今天在議事會場發生助理情緒失控，對邱泰源不禮貌之行為，他深表誠摯的歉意。莊競程表示，自己的助理不諳協商程序，干擾到議事進行，他除了向邱泰源表達歉意外，也將加強團隊的管理，並再次感謝邱泰源的包容，繼續共同為更好的國會而打拚。

莊競程強調，對於造成大家的困擾，他一定銘記在心，「有錯就改，繼續學習」。同時，他也感謝今天在朝野政黨與各界的努力下，讓等了20年的《公共衛生師法》初審通過，完整防疫網的最後一塊拼圖，也期望藉此幫助社區公衛體系更健全。

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