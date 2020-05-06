出生就有心臟病...二寶媽產後憂鬱　「肋骨斷、肝出血」活活打死親生兒

▲桃園市吳姓婦人今年1月一失手打死僅8個月大男嬰肋骨致死，遭桃檢起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓婦人去年5月間產下1名早產男嬰，因有先天心血管、肺部等疾病必須常常回診復健，今年1月間因男嬰哭鬧不停，吳女除照顧男嬰外還需照顧另一名2歲的哥哥，疑因情緒上來徒手毆打男嬰頭部與腹部等處，後來察覺男嬰癱軟無力送醫急救仍宣告死亡，院方查出男嬰全身傷痕累累懷疑遭家暴，醫院與法醫查出男嬰因肋骨斷裂與肝臟出血致死，檢方6日偵結依成年人故意傷害致死罪嫌將吳婦提起公訴。



檢警調查，住在平鎮區的吳姓婦人去年5月間產下次子，因懷孕僅24週生產屬於早產兒，男嬰被診斷出有呼吸道、肺部、心臟與腦部等病變，出生不久曾動過動脈導管手術，必須常住院觀察與安排復健，後來又被發現有喉頭軟化症，吳婦除照顧男嬰外，還需照顧2歲大的哥哥，吳婦與先生在外租屋居住，丈夫平常白天忙於工作，她必須照顧2名幼子，疑因產後憂鬱等症狀，加上男嬰身體狀況不佳，情緒始終低落。

檢警查出，今年1月17日清晨6時許，男嬰疑因哭鬧不止，吳婦以徒手毆打頭部等處，還以條狀物毆打胸部與腹部等處，後來要餵食感冒藥時，發現男嬰全身癱軟無力，趕緊送醫急救，醫護人員搶救後仍宣告不治，院方查出男嬰全身傷痕累累，疑似遭虐待致死報警處理。

桃檢檢察官率法醫相驗時，查出男嬰肋骨斷裂，且肝臟破裂出血，判定遭外力毆打致死，吳婦則涉有重嫌，偵訊時，吳婦坦承知道兒子早產且有多種先天性疾病，案發當日因哭鬧不停才出手毆打；吳的丈夫也說，與吳妻在外租屋，小兒子出生後多病，老婆也疑似有產後憂鬱症，當天疑因情緒上來才失手。

檢方認為吳婦犯行明確，在醫院出具診斷證明與法醫解剖等證據，偵結依兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌提起公訴，但考量吳婦身人母，產後情緒低落有就診紀錄，且男嬰因早產罹患重症，照顧不易，仍建請法院考量吳婦狀狀，量處適當徒刑。

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