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北市府拆違建「燒毀了民宅」！屋主怒求償　獲國賠121萬

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▲▼蘆洲發生工安意外，一名工人施作屋外鐵窗時不慎墜樓昏迷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲北市府先前執行拆除違建冷氣架工程時，施工單位不慎引起大火，將整間房屋燒毀。（示意圖，與本案無關／記者陳豐德翻攝）

記者徐愷昕／台北報導

台北市政府接獲市民反應稱，有一廖姓住戶的冷氣支架有違建之虞，市府單位獲報後速委託廠商前去以「乙炔燒桿方式」強制拆除，怎料施工過程中卻不慎引起火花，導致廖姓屋主整間房屋遭燒毀。廖女氣炸訴請國賠，法院審結認定北市建築管理工程處要負6成責任，需賠償121萬餘元。全案仍可上訴。

家住公寓4樓的廖女主臥室鋁窗外原設有窗型冷氣1台，但因3樓住戶抱怨冷氣有滴水聲，經反應她遂將冷氣搬至頂樓加蓋的5樓暫時存放，不過由於主臥鋁窗外仍留有原本支撐冷氣的鐵架，有市民發現後認為該鐵架看起來相當危險，有掉落的可能，故撥打1999專線向北市府反應請求拆除。

北市府獲報後，趕緊以「違建」之名委託廠商前往現場以「氧乙炔燒桿方式」強制拆除鐵架，怎料施工過程中火花掉落屋內，碰上鋁窗旁易燃的塑膠衣櫥與珍珠板後瞬間引發大火，房屋慘遭燒毀。廖女事後控訴建管處有疏失，明明在場監督卻未依法備置安全消防器材，對此求償國賠300萬元。

法庭上建管處辯稱一切是依法行政，單位在接受到通報後至現場勘查，認定該鐵架老舊且懸掛的石棉瓦板隨時有掉落可能，對公共安全危害巨大，又因當時正值颱風季節，有拆除的急迫性及必要性。

台北地院審理時勘驗火災原因調查鑑定書，發現起火原因確實是施工不慎導致，法官認為建管處身為監督單位本應注意現場狀況，確實檢查一旁是否備有消防滅火設備等預防措施，但因廖女擺放易燃物也有疏失，審結責任歸屬判廖女4成，建管處6成，北市府總計應賠償121萬1468元。全案仍可上訴。

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