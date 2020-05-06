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站哨交接遲到…憲兵學長「巴頭狠K」罵白癡！　他腦震盪控：被逼私下和解

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▲▼士林憲兵隊。（圖／翻攝Google map）

▲王姓憲兵因誤認學弟前來接班時拖哨，不滿之下竟出言辱罵他，甚至還動手毆打。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／台北報導

憲兵228營王姓憲兵因誤認學弟羅姓憲兵前來接班時拖哨，不滿之下竟出言辱罵他「白癡、智障」等話，同時還徒手揮擊學弟鋼盔，致羅男頭部外傷腦震盪、頸椎扭傷。刑事部分王男被處拘役55日，得易科罰金5萬5千元，緩刑2年；民事部分因學弟先前答應以3千元私下和解，高院認為既然已和解，學弟無理由再求償。

王男在憲兵第228營服役，2019年2月18日他負責晚上10時至隔日0時的哨兵勤務，但到了交接時間，因另一砲室接哨人員服儀不整，所以該接哨的羅姓憲兵被延誤帶至交接場所，怎料此時等著交接的王男誤以為是學弟在拖哨，心生不滿下竟當場直接辱罵學弟「白癡、智障」，2人發生口角後，他又動手毆打羅男鋼盔，害學弟頭部外傷腦震盪，頸椎也扭傷。

刑事部分，動粗的王姓憲兵被依傷害罪處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，緩刑2年；民事部分羅男提告求償30萬元，但法庭上王男拿出雙方當時簽下的和解書，表示2人先前已以3000元私下和解，認為羅男無理由再求償。

被打的羅男則控訴稱，事發後他被帶至輔導長室協調，當場受法務科科長詐欺、脅迫而簽立和解書，過程完全非出自他本意，但法院審理時，因羅男無法提出被迫和解的相關證據，法官認為既然先前已和解，又有和解書為證，審結判他求償敗訴。

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