借錢未遂…潑汽油燒他的狗再丟海溺斃！男隔天衝精神科就診　二審法官大怒

▲朱男自稱被狗咬，心生不滿下竟將拉不拉多活活焚燒，在丟入海中加以溺斃。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／高雄報導

朱姓男子自認遭羅姓民眾的拉不拉多咬傷，心生不滿下竟趁狗籠旁無人看管之際，先以汽油活活焚燒犬隻，接著見牠未死亡，再將狗丟入海中加以溺斃，虐殺行徑駭人聽聞。朱男一審被處拘役50日，併科罰金12萬元；二審法官發現朱男在犯後隔天馬上去精神科就診，認為他有想減輕刑責的意圖，撤銷原判決，加重處有期徒刑4月，併科罰金20萬元。

朱男自稱被羅姓民眾的的狗咬傷，又因曾向羅借錢沒有成功，心生不滿下，2019年7月31日凌晨4點許竟在前鎮區新生路與臨水南路交岔口的路旁花園，趁羅的拉不拉多拴在狗籠旁無人看管時，先拿保特瓶裝汽油潑灑小狗並以打火機引燃，後來見狗在大火中慘叫但未死亡，還馬上將牠拖去附近港口，丟進大海加以溺斃，一見狗主人來到現場，趕緊開車離開。

羅姓民眾發現自己的愛犬遭虐殺後痛心無比，速至警局報案，雖朱男事後表示願以6000元紅包賠償，但羅認為生命無價不願接受，只求給小狗一個公平的判決。

法庭上朱男承認犯行，並表示在點火後有看到熊熊大火及狗的慘叫，「我燒犬隻時，牠還沒死，犬隻還沒死的時候，我再把犬隻拖到港口岸邊，把牠丟到海裡，他才淹死」，由此可見朱男當下漠視犬隻的痛苦與掙扎，手段相當兇殘。

隨後朱男再拿出自己案發同年8月5日左右小腿蜂窩性組織炎的就醫紀錄，控訴自己遭狗咬傷，但法官勘驗相關證明後認為，僅憑此證據並不能證明該傷勢與拉不拉多有任何關係，故不採信他說詞。

一審高雄地院判朱男拘役50日，得易科罰金5萬元，另併科罰金12萬元，檢方認為判得太輕，再提上訴；二審法官發現朱男案發後隔天馬上至精神科就診，以「非特定精神病」為由接受住院治療，明顯有想藉此獲輕判躲避刑責，審結撤銷原判決，加重判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬或易服勞役120天，另併科罰金20萬元。

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