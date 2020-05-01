挖土機遭扣10年領回成「廢鐵」　他怒告國賠150萬...敗訴關鍵曝

▲施姓男子因案挖土機遭新北檢扣押，多年後要領回時發現裡面電腦遭竊，氣的提告求償國賠。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／新北報導

施姓男子2007年因刑事案件遭新北地檢署扣押挖土機1台，後來免訴判決確定後，他要求返還，怎料勘查時施男發現挖土機內部電腦被竊，已無法運作，他認為挖土機壞掉是政府單位疏失，提告向2保管單位求償國賠150萬餘元。但法官根據過去勘查紀錄，發現施男早在2017年前就已知道電腦失竊，遲至2019年才求償，已超過求償時效，審結判他敗訴。

施男2007年因涉犯《廢棄物清理法》遭查辦，當時他被新北檢扣押挖土機、電焊機、洗砂機等器具，其中挖土機被交由新北水利局保管。案件刑事免訴判決確定後，施男2014年5月聲請返還挖土機，怎料檢方函請水利局歸還時，施男第一次勘查意外發現自己挖土機的內部電腦被偷，機器已無法運作，2017年第二次勘查時，因挖土機仍未修繕，他只好自行委請維修人員將挖土機載走修理。事隔2年，施男認為當初挖土機壞掉是相關單位保管不周所致，提告向新北檢及新北水利局求償國賠150萬餘元。

新北地院審理時，受託直接保官的水利局辯稱，因沒有證據可以證實挖土機送來前電腦還在裡面，且施男也無法指出是哪名公務人員的過失造成損害，故認為他求償無理；新北檢則稱，施男請求已超越時效，無理由求償。

法官認為，勘驗過去相關資料可知，施男在2017年9月就已經非常確定挖土機內電腦遭竊，但他卻直到2019年11月才請求國賠，已超過2年追訴期，審結判施男敗訴，無法獲賠。全案仍可上訴。

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