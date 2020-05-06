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王健林：未來8個月要加倍努力「今年開店目標不變！」

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▲▼王健林。（圖／CFP）

▲萬達集團董事長王健林。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

大連萬達集團董事長王健林6日在工作會議上表示，集團各公司未來8個月要加倍努力工作，力爭完成年初確定的年度經營目標，特別強調各公司今年開店目標不變。

根據《澎湃新聞》報導，數據顯示，2019年萬達商管的營業收入為786.56億元，同比下降26.18%；營業成本364.26億元，同比下降31.87%；毛利率為53.69%，較2018年同期增加3.87個百分點。

其中，主營業務收入為782.79億元，同比下降24.34%，營業成本為361億元；毛利率為53.88%，較2018年同期增加2.78個百分點。以此來推算，按照王健林的要求，萬達商管2020年的營業收入將不低於786億元。

▼萬達百貨。（圖／CFP）

▲▼萬達百貨。（圖／CFP）

作為綜合性商業體的萬達廣場，在今年這場新冠肺炎疫情中也遭到了重創。

按照萬達集團的數據，截至4月1日，包括湖北省武漢市楚河漢街在內的武漢市4座萬達廣場正式複工。至此，全國30省市區、201個城市的324座萬達廣場以及丹寨萬達小鎮已全部恢復營業。

3月30日，萬達商管集團宣布從4月1日10時起，面向全國萬達廣場消費者發布「消費券」。其中單張消費券面額為50元，全國萬達廣場總共發放384萬張消費券，總金額近2億元，覆蓋萬達廣場所有參與活動的餐飲和服裝服飾商戶。此後，5月1日至5月31日，全國320座萬達廣場再次發放428.8萬張面額50元的萬達廣場消費券，總金額超2億元。消費者可在全國萬達廣場參與活動的商戶現場消費，均可直接抵用萬達廣場消費券，消費券由各地萬達廣場與商戶結算，全部費用由萬達廣場承擔。

萬達集團官方數據顯示，5月1日到5月5日期間，萬達廣場實現客流和銷售的大幅回升，和2019年同期比，萬達廣場累計客流回升度達到93%，累計銷售回升度達到95% 。

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