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LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋

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▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線。（圖／LINE Pay提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今（6）日宣布在台灣速食業龍頭麥當勞全台近400家門市正式上線，並從即日起推出LINE Pay付款最高享25%回饋活動，現在到麥當勞，無論內用或外帶，都可以在數位自助點餐機、餐廳櫃枱、McCafe旗艦專櫃及得來速，使用LINE Pay完成結帳。

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay表示，自從3月底在麥當勞指定門市開放測試後，引發網友熱烈討論，無論是「減少接觸現金」、「LINE POINTS可全額折抵消費」或「LINE Pay綁定信用卡獲取回饋」等服務特色，皆廣受好評，因此提前在全台麥當勞門市正式導入LINE Pay支付服務。

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲無論內用或是外帶都可以在麥當勞刷LINE Pay結帳。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay指出，即日起至6月9日止，只要在麥當勞消費結帳，透過LINE Pay使用已綁定的信用卡/簽帳金融卡或LINE Pay Money（原LINE Pay一卡通帳戶）付款，單筆交易金額滿99元，即可享LINE POINTS 3%點數回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、台新@GoGo卡、聯邦賴點卡或富邦J卡（LINE POINTS回饋卡別）等指定銀行卡片付款，再享9%回饋，即最高享12%回饋。

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲「嗶」LINE Pay在麥當勞結帳最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay分享，活動期間使用LINE Pay Money付款，不限消費金額再享加碼LINE POINTS 7%點數回饋，並針對交易時LINE Pay Money帳戶餘額不足，LINE Pay提供「自動儲值」及「自動儲值交易差額」功能，可由用戶指定的連結銀行帳戶自動儲值，補足消費金額後支付，讓用戶使用LINE Pay Money付款時更加快速順暢。

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲麥當勞得來速同樣可以使用LINE Pay結帳。（圖／LINE Pay提供）

LINE Pay強調，為鼓勵用戶使用相關功能，只要在上述麥當勞活動期間使用LINE Pay Money，並開啟「自動儲值」與「自動儲值交易差額」功能，連結高雄銀行帳戶筆筆消費再享LINE Pay Money儲值金15%回饋；連結土地銀行帳戶單筆消費滿99元，再享LINE Pay Money 儲值金15%回饋；連結郵局帳戶，單筆消費滿150元，另享LINE Pay Money儲值金10%回饋。

▲LINE Pay正式在麥當勞全台400家門市上線　最高享25%回饋。（圖／LINE Pay提供）

▲LINE Pay麥當勞活動回饋一覽。（圖／LINE Pay提供）

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