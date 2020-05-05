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中國「金拱門」在地轉型　找易烊千璽接「品牌代言人」

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▲▼易烊千璽成為中國麥當勞最新的品牌代言人。（圖／金拱門中國官方網站）

▲推動在地化、年輕化轉型，易烊千璽成為中國麥當勞最新的品牌代言人。（圖／金拱門中國官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

中國麥當勞改名「金拱門」後，將今年視為品牌重要的發展元年，並於今日宣布，由00後（西元2000年後出生）鮮肉、男星易烊千璽，成為最新的品牌代言人，同日發表全新品牌理念，企圖在大陸本土疫情趨緩後，與漢堡王、百勝集團的肯德基等競爭對手一決雌雄。

據金拱門（中國）有限公司5日在上海發布的公告，作為千禧一代的傑出代表，易烊千璽自小堅守對藝術的熱愛，並身體力行做公益，是充滿正能量的青年偶像。與麥當勞「因為熱愛，盡善而行」的全新品牌理念不謀而合，因此促成這次「惺惺相惜的合作。」

▲▼中國麥當勞悄悄更名為「金拱門」。（圖／翻攝微博）

▲中國麥當勞將註冊名稱更名為「金拱門」，隨後也陸續於大陸門市推動以金拱門命名的系列套餐、優惠活動，讓消費者逐步接受這個名子。（圖／翻攝微博）

值得注意的是，易烊千璽除了是大陸當紅小生，以TFBOYS組合出道後，精通演唱、舞蹈，甚至電影演員等身分都很有成就外，近日「豬揚毀滅式分手」風波炒得沸沸揚揚時，有粉絲還翻出過去他與羅志祥共同錄製《這！就是街舞》綜藝節目時，羅志祥曾建議當時年僅18歲的易烊千璽要適度「放飛自己」，被男星韓庚攔下阻止的畫面。粉絲們不禁驚呼：「好險我們的千璽沒有學壞。」

麥當勞於1990年進入大陸市場以來，如今發展達3500多家餐廳，並於2017年底股權重整、將公司註冊名稱改為「金拱門」後，逐步推動本土化、年輕化經營模式；雖目前由主要由中資中信系掌控的中國麥當勞，仍擁有美方20年期限的「麥當勞」品牌特許經營權，但大陸消費者也在潛移默化中，逐漸接受「金拱門」這個接地氣的名子，兩者可以說是並行使用。

▲百勝中國,肯德基。（圖／CFP）

▲由百勝中國在大陸市場獲獨家授權經營的肯德基，是麥當勞主要的競爭對手。（圖／CFP）

而在金拱門的主要競爭對手肯德基方面，在中國大陸的市場上，是由中資百勝集團進行經營，百勝中國旗下還擁有包括必勝客、塔可貝爾等三個品牌的獨家經營和授權經營權，以及東方既白、小肥羊連鎖餐廳、咖啡品牌店COFFii&JOY等獨立的餐飲品牌。2019年底，百勝在大陸1300多個城鎮經營9200家餐廳。

只是受新冠肺炎疫情影響，兩者在今年首季都有三分之一到二分之一的門市暫時關閉，目前亦積極透過拓展外賣業務，以及從環保化、在地化角度推動轉型。

►「即日起，我退出老化黨。」

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