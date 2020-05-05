暌違1年！麥當勞「雙牛起司黑堡」重磅回歸　加碼脆鷄、嫩鷄新登場

▲麥當勞黑堡系列回歸，還新增雞肉選項。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

經典回歸！人氣速食霸主「麥當勞」去年以「黑色視覺」推出期間限定「神秘雙牛起司黑堡」後，吸引大批麥粉嚐鮮，累積不小人氣。這次除雙牛起司黑堡重磅回歸外，更帶來全新2款漢堡，包括脆鷄起司黑堡、嫩鷄起司黑堡，天然墨魚粉製成的漢堡包，同樣搭配奶香濃郁的艾曼塔起司、切達起司及傑克起司醬，5月6日起至6月9日止限定登場。

▲這次推出2款全新雞肉系列黑堡。



麥當勞今年再度攜手時裝設計師品牌「APUJAN」，推出以黑色、星空元素的「極黑浪潮」，除端出去年超人氣「雙牛起司黑堡」外，更帶來2款全新雞肉黑堡，包括「脆鷄起司黑堡」與「嫩鷄起司黑堡」，滿足不吃牛的麥粉們，3款漢堡不僅全使用了天然墨魚粉製成的漢堡包，更加入擁有濃郁風味的傑克起司醬、奶香十足的切達起司及白艾曼塔起司，三重起司打造濃郁口感。

▲黑堡系列包裝以黑色星空作為靈感設計。



設計師詹朴表示：「此次合作以包裝上的墨繪線條是以不同角度的黑色星空作為故事開端，雲層間的星空、森林邊緣的星空、都市中仰望的星空，穿插著太空船、翼手龍、衛星、樹木以及呼應餐點輪廓的飄浮冰塊、漩渦等剪影元素，像是透過筆畫在包裝紙上展開童趣的奇幻想像。」麥當勞黑堡系列5月6日至6月9日止限定登場或售完為止。