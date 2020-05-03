在麥當勞讀書又吵還被趕！過來人反驚曝「最好練功場」：考場不像圖書館

▲有網友說，麥當勞是考試最好的練功場。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

比起在圖書館讀書，許多人反而會到咖啡廳、速食店點個東西，一邊吃一邊看書。有女網友就在PTT的Gossiping板上問卦「在鬧區麥當勞讀書的到底在想什麼？」說明明麥當勞環境很吵，讀書的人不僅佔位子，最後還可能被經理請離開，根本是雙輸局面。結果就有人回文透露，其實麥當勞才是最好的練功場。

女網友在原文中表示，「小妹發現，有人會在鬧區麥當勞在讀書，吵得要死是在讀X小？還占別人吃飯的位置，最後只能等麥當勞經理請他離開，根本是雙輸的局面，有人知道為什麼嗎？」

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看到貼文，其他人紛紛有感，「那種都不是真心想讀啦」、「讀給別人看，就是那些讀書的人，內心會想說路人看到他們讀書，會覺得他們很認真。」

▲有網友說自己無法在太安靜的環境下讀書。（示意圖／stocksnap）

結果就有一名網友回文，分享自己的經驗，「可能我遇到的老師比較奇怪，都告訴學生要去有環境音的地方讀，因為考場不像圖書館，總會倒楣遇到附近有工地，或是隔壁就是國小操場」，還說等遇過就會發現，原來麥當勞是最好的練功場。

而這個說法也引發一些人共鳴，「有點雜音其實讀書效率比較好」、「我個人反而不能在太安靜的地方念書，有一點點聲音才念得下」、「圖書館真的太安靜了」、「我在家反而念不下去，到麥當勞很吵念得下去，所以這真的要看人吧？」就有人點出重點，認為學生要在哪裡念書都沒差，只要不要影響到其他人的權益就好。