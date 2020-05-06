國光新冠疫苗「最快明年冬天開打」　張上淳：符合1條件樂觀其成

▲中央流行疫情指揮中心張上淳專家諮詢小組召集人。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

國光生技生產出新冠病毒候選疫苗，並由台大病毒實驗室張淑媛教授進行疫苗抗體中和試驗，發現注射新冠疫苗的小鼠，血清抗體出現優異反應，預計今年第三季就能開始第一期臨床試驗，董事長詹啟賢表示，希望力拼明年秋天上市，冬天涼產開打，並以台灣民眾優先施打。被問到如何看到這件事？指揮中心回應了。

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指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，新冠肺炎爆發後，國內幾家知名疫苗廠商與研究機構，都在努力開發疫苗，而有些也做到一定程度，而國光開發出的疫苗是與台大醫學院合作，初步看起來有不錯的結果，已在小動物上進行嘗試，接下來就要看有沒有產生突破性抗體。

不過，張上淳提到，疫苗開發程序複雜，不只需要時間，還要有臨床試驗等循序漸進步驟。國光宣稱秋天上市，對此指揮中心樂觀其成，也期許國內廠商能順利開發出疫苗，讓國人有機會在施打後收到保護，但仍要看執行後成果。

指揮官陳中補充，國內相關生技廠商，能夠有進一步研究進展，「我們當然很高興」，過兩天也會到國光生技參觀，聽取簡報與未來發展。

至於有媒體問到如果疫苗順利開發，是否會列為公費疫苗？要多少量才能滿足公費施打需求？對此，指揮中心疫情監測組組長回應，還是以醫護、防疫人員為第一優先，其餘則需等待專家諮詢小組提出建議，至於施打範圍要多大，還需後續評估。

國光生技強調，流感疫苗與新冠疫苗是以不同技術在不同工廠產線生產，國光生技在本身細胞生產工廠及簽約合作夥伴擁有的生產設備及能量，應該可以提供足夠的產能滿足國內需求。在全程製造的技術上，擁有完整的智慧財產權，不會受第三者或他國的牽制。考量疫苗在近期防疫及人民恢復社會經濟活動的重要性，公司期望能在今年第三季可獲准開始第一期人體臨床試驗。