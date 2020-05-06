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長征5B揭序幕　中國官方：「天宮太空站」2022年前後建成

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▲▼太空站示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲中國大陸將打造大型的國際太空站，取名為天宮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

在昨晚大陸長征五號B運載火箭完成發射後，中國載人航太工程辦公室主任助理季啟明在當天的記者會上，宣布此次的成功，還象徵著中方的載人航天工程「第三步」發展戰略任務實施的「開門紅」，為太空站建造奠定堅實基礎。「按計劃，中國空間站將於2022年前後完成建造，一共規劃12次飛行任務。」

據了解，中國大陸自1992年起，確立了載人航天計畫，分為三步驟，包括第一，以神舟一號至神舟六號將太空人送入太空，並完成往返；第二步驟，建立第一階段短期的天宮一號目標飛行器、第二階段中期三十天為基準的天宮二號太空實驗室。

▲▼長征五號B運載火箭升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

▲長征五號B運載火箭昨晚升空。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

第三步驟，也就是建立所謂的長期天宮太空站。季啟明說，此次任務後（長征五號B運載火箭發射），接下來中方將先後發射天和核心艙、問天實驗艙和夢天實驗艙，進行空間站基本構型的在軌組裝建造。

在此期間，中國大陸規劃發射4艘神舟載人飛船，以及4艘天舟貨運飛船，進行太空人乘組輪換和貨物補給，因此包含昨晚的火箭發射，一共有12次的發行任務。

「未來的11次任務是高密度的發射任務，充滿了大量的新技術和新挑戰。」中國工程院院士、中國載人航天工程總設計師周建平坦言，為了達成目標，要有一套新的、適應這種發射和在軌管理的研發模式，以實現更加高效、可靠、安全的目標，最後，完成中國太空站的正式落成。

季啟明進一步透露，目前，執行太空站建造階段四次飛行任務的航天員乘組已選定，正在展開任務訓練；另中國第三批預備航天員的選拔工作，也將於今年7月前後完成。

根據已公開資訊，中國所規劃的長期太空站於2013年10月底，經由公眾投稿、綜合科研人員意見，正式對外宣布整體命名為「天宮」，貨運太空船被命名為「天舟」，實驗艙I、II分別被命名為「問天」和「夢天」。當時陸方預定於2021年發射核心艙，2021至2023年間在太空組建。計劃運轉十年以上，最少採用三個軌道艙組成，不低於60噸，最大規模可升級達180噸。

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