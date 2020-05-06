快訊／今新增1例「境外移入」新冠肺炎　女英國旅外工作者

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

今日沒有零確診。中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增1例新冠肺炎個案為30多歲女性，今年1月至英國工作，4月26日返國。

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指揮中心表示，個案返國當天即有鼻塞、倦怠症狀，入境時主動申報後，由機場檢疫人員採檢並送至集中檢疫所，因檢驗結果為陰性，27日由檢疫所安排入住防疫旅館。個案居家檢疫期間持續有流鼻水及鼻塞，且出現味覺異常症狀，5月4日由衛生單位協助安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，個案入境後即由相關單位安排入住集中檢疫所及防疫旅館，並未與親友接觸，將進一步調查同班機旅客，以進行接觸者匡列。

▲案439是30多歲女性，在英國工作，返台後出現症狀。（圖／陳昱璇製）

▲5月6日新增1名境外移入確診個案。（圖／曾梓倩製）

指揮中心再次提醒，民眾平時應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門應與他人保持室內1.5公尺以上、室外1公尺以上的社交距離，或是戴上口罩，同時避免前往人潮密集處；如搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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