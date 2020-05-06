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觀光產業停滯！交通部「三階段」推國旅　砸20億補助出遊

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▲▼立法院財政委員會,交通部次長黃玉霖。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部次長黃玉霖。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

我國防疫有成，多日都沒有新增確診病例，交通部長林佳龍日前表示，將推動防疫旅遊，兼顧防疫與觀光發展。交通部表示，防疫旅遊將分為三階段執行，包括防疫旅遊、安心旅遊、吸引國際旅客來台，未來擬投入20億元推動國旅補助計畫。

受新冠肺炎疫情影響，交通部觀光局暫停我國旅行社出入團業務，來台國際旅客大減，根據觀光局統計，今年1到3月來台旅客共124萬人，與去年同期相比減少57％，其中大陸、日本、韓國、新南向分別減少87.62％、48.25％、46.03％、39.59％。

請繼續往下閱讀...

林佳龍5日表示，「防疫順時中、拚觀光一條龍」，防疫與觀光常被認為難以兼顧，但相信在中央地方，聯手防疫之下，防疫的成績已獲國際肯定，接著面對觀光逐漸復甦的關鍵時刻，只要繼續齊心合作，一定可以讓民眾安全旅遊，讓防疫與觀光兩全其美。

▲▼國旅,觀光,觀光客。（圖／記者李宜秦攝）

▲交通部分三階段推動國旅。（圖／記者李宜秦攝）

交通部次長黃玉霖今日表示，交通部擬分為三階段推動國旅，首階段為「防疫旅遊」，目前仍在防疫階段，因此將先針對產業人才進行大規模培訓，安排培訓課程至國內各旅遊景點踩線，同時配合疫情指揮中心指示，提出相關防疫指引。

黃玉霖表示，第二階段為「安心旅遊」，交通部將比照秋冬遊、春遊補助計畫等，推出國旅獎助計畫，提供自由行、團體旅遊補助，預計投入20億元，不過補助對象、費用、範圍等細節仍在研議中。

黃玉霖表示，第三階段為「吸引國際旅客來台」，待疫情結束後，交通部將推出系列計畫，吸引國際旅客來台，計畫經費將以行政院核定的紓困振興經費辦理，林佳龍日前也表示，將強打「台灣防疫成功，是安全的國家」品牌形象，吸引旅客來玩。

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