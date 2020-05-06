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陸五一旅遊潮90後佔過半數　成都、三亞、上海最受青睞

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▲▼北京,古裝,旅遊,口罩,新冠肺炎,紙傘。（圖／路透社）

▲大陸五一連假期間，年輕族群成旅行主力軍。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸旅遊網站「攜程」6日發布「五一旅遊市場復甦大數據」報告，數據顯示，成都、三亞、上海等城市成為各地旅客最青睞的幾個目的地之一，年輕人群成為旅行主力軍，光是90後、00後的佔比就超過一半。

根據《紅星新聞》報導，攜程的數據顯示，疫情影響下，自駕成為許多遊客出行的最主要選擇，帶動省內遊、短途周邊遊快速發展，統計顯示，五一攜程租車預訂單已恢復至去年同期水平，並且還有10%左右的增長。其中，無接觸的在線租車成為熱門選擇。

攜程相關負責人表示，其實早在2月，他們通過攜程機票爆發性的搜索數據就發現，大家對五一小長假就充滿了期待，「旅客們的旅行熱情，之前一直被疫情壓制，而與此同時，近階段仍是國內旅行價格最好的時間段，價格實惠，各平台也推出了涵蓋眾多旅行產品的優惠活動。」

▼歷經「封城」後，許多民眾都相當期待出遊。（圖／路透社）

▲▼武漢,封城,新冠肺炎。（圖／路透社）

該負責人指出，比如，截止到4月25日，上海－深圳機票價格同比降低13%，上海－成都同比降低29%，上海－重慶同比降低33%，上海－三亞同比降低19%，廣州－上海同比降低35 %，深圳－成都同比降低33%。

從目的地看，攜程總結報告顯示，成都、三亞、上海等城市成為各地旅客最青睞的幾個目的地之一。該負責人表示，他們跟踪了三亞、上海、南京、廣州、昆明、杭州、貴陽、西安等城市的旅行情況，這些城市的旅客愛去的目的地，均包含了成都、三亞、上海這三座城市，而這三座城市，近期也一直在力推相關的旅行產品。

攜程CEO孫潔表示，今年五一期間，上海已有超過170家景區可以在攜程上預約預訂門票，部分熱門景點如海昌海洋公園還有低至3.8折的優惠，同時，為了防止遊客聚集，攜程全力支持景區「在線預約制」，以及秒入園、無憂退、線下票機、語音導覽、分時預約等服務，幫助遊客進行無接觸和預約購票。

此外，今年五一期間，年輕人群成為旅行主力軍，結合攜程省內跟團遊、自由行產品的訂單情況看，90後、00後佔比超過一半，超過70後等「前浪」。其中，90後、00後的人氣目的地有九寨溝、成都、張家界、上海、蘇州、三亞、北京、重慶、常州、荔波、長沙、安徽黃山等。

▼上海迪士尼樂園停止營運多月，將於五月中恢復營運。

▲▼上海迪士尼樂園。（圖／路透社）

與此同時，五一出現多種國內旅遊新方式，全新開發上線的一些產品受到「後浪」群體的青睞。據攜程「主題遊」平台統計顯示，徒步登山、戶外、房車、越野、露營、旅拍，在五一主題遊產品中在線瀏覽預訂人氣領先。

與往年五一小長假不一樣，今年五一國家對景區提前發出了完善預約制度，接待量不超過30%最大承載量等要求，「不預約，不出遊」成為今年五一最顯著的特點之一。

報告顯示，假期前，不少景區都提出了提前設置客流額度，超出不售票的要求，使大量遊客提前通過攜程等在線旅遊平台訂票。攜程門票數據顯示，超過4000家景區已可以在攜程預約預訂門票。假期前三天，通過攜程預約景區門票的人數相比清明增長176%，相比去年五一同期，門票預約人數也恢復至50%左右。

預約制的流行，也使得今年五一成為有史以來最「智慧化」的小長假。全國各個景區紛紛開啟智慧建設步伐，遊客通過攜程等平台，即可享受實名認證、無接觸服務、秒入園、無憂退、語音導覽等服務。

今年五一與往年另一個不同是，根據攜程總結數據，今年的「爆款」普遍集中在「高品質」和「安心遊」產品上。

數據顯示，「五一」期間省內自由行人氣持續復甦，5鑽高端產品佔自由行訂單總量的70%以上。省內「新跟團」產品在疫情背景下也相對更受歡迎，以攜程主打的私家團為例，上線產品超過1500條，平均每團約2到6人，五一訂單比清明小長假增長了兩倍。

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