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中職千人入場、山屋開放登記　八大行業何時開？陳時中：再等等

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▲▼疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊台灣，不少產業因此紛紛倒閉，酒店等八大行業也因為有一例酒店女公關確診，被下令無限期停業，由於現在疫情趨緩，外界也相當關心什麼時候可恢復營業？對此，指揮官陳時中指出，如果可以做到近日實名制登記，維持相關防疫措施，就可以開放，做不到就再等等。

中央流行疫情指揮中心在酒店女公關確診後，因行業特殊性，遇到疫情調查上的困難，因此在掌握相關接觸者後，指揮中心4/9宣布，酒店和舞廳全面停止營業，呼籲業者能共體時艱、配合相關防疫措施。

請繼續往下閱讀...

疫情至今已經日漸趨緩，中華職棒和國家公園山屋的管制措施也陸續開放，外界也相當關注八大行業何時可以恢復停業？陳時中直說，針對特殊行業還是要重申，一定要保持社交距離和維持個人衛生，如果可以做到相關防疫管理，例如進入實名制登記，讓疫情調查方便，落實量體溫、身體有異協助就醫，只要做得到相關規定就會開放，做不到就再等等。

因應疫情趨緩，除了中華職棒自後(8)日起開放千名觀眾入場，指揮中心副指揮官陳宗彥也宣布，國家公園將開放高山山屋，明天開始可以線上登記，回到山屋原有的空間和容量，提供登山者回到正常的服務，明天開始線上開放登記。

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