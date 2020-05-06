女生不能跑步？阿婆警告「內臟會掉下來」…網曝是真的：我長輩就是這樣

▲阿婆指的應該是子宮脫垂。非當事人。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

很多人晚上喜歡去跑步運動，紓壓兼消耗熱量，但一名女網友日前去跑步時，竟然被阿婆緊急叫住，提醒她「女生不能跑步，內臟會掉下來」，且神情非常嚴肅，令她一頭霧水。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，那位阿婆認真擔心她再跑下去內臟會移位，但她還是第一次聽到此說法，所以沒放在心上，反而覺得對方很突兀，事後當玩笑話PO到網路上，沒想到有過來人指出，「阿婆說的是真的！」

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▲剛生完小孩不適合跑步，子宮易移位。（示意圖／翻攝自pixabay）



多數網友和原PO一樣，認為阿婆的說法是天方夜譚，完全沒有醫學根據，「趕快叫阿婆倒立，內臟才不會掉下來」、「 要掉也是掉內褲，怎麼可能掉內臟」、「 趕快告訴她傳說上了年紀不能講話，不然舌頭會掉出來」、「田徑隊的都掉光了」。

專業網友解釋，阿婆想表達的應該是「子宮脫垂」，容易發生在生過小孩的婦女身上，甚至有些人還為此動手術治療，「以前農業婦女多胎，且做完月子馬上就耗體力的工作，到中年後會感覺到子宮掉出來，我媽就有跟我說她媽媽、姊姊也都是這樣，掉出來就推回去」、「若生兩個以上，自然產又沒有運動習慣，還真的子宮會脫垂，內臟因肌肉不發達不夠支撐，還真的容易下墜」、「原本覺得蠻好笑的，看留言以後才知道是真的，好害怕。」