北京故宮避疫近百天「今日開門迎客」　進宮前添了最新規矩！

▲北京故宮封閉3個月重新開放。（圖／翻攝自北京晚報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

因新冠病毒肆虐，大陸故宮博物院考量遊客聚集，引發大量的交叉感染，自2020年1月25日（正月初一）閉館，歷經3個多月，5月1日上午宮門重開了。目前從5月1日到5月5日，一共2.5萬張門票已經通通搶光。據悉，大陸故宮本次開放立了個新規定，入宮門前必須要做一件事。

綜合陸媒報導，早上8點30分左右，大陸故宮博物院恢復開放還有不到半小時，神武門外已經有觀眾排隊等候，很多人舉著長槍短炮對準已經敞開大門的午門。

工作人員已經忙碌起來，防疫期間，他們要協助觀眾們，快速養成一些新的參觀習慣。最簡單的進宮門，就添了新規矩，進門前先到觀眾服務中心核錄「北京健康寶」。

目前，大陸故宮博物院門票只支持網上實名制預約購票，不支持現場購票。民眾可以通過大陸故宮博物院網路售票網站，使用身分證或護照個資進行購票。

門票提前10天預售，由於當下正是旺季，每張票價和往常一樣，都為60元人民幣（約新台幣253元）。不過按照防疫需求，大陸故宮此次每日限流從原本的8萬人次降低到每日5千人次，其中，上午3千人，下午2千人。

開放管理處副處長雷銘介紹，觀眾在進入大陸故宮博物院前必須核錄「北京健康寶」，經查詢健康狀態良好後，方可啟動門票；大陸故宮博物院票務系統也已配合做出了修改，如果網上預約成功的觀眾直接進行檢票，門票狀態會顯示為未啟動。

目前，大陸故宮博物院雖然開放，沒有包含全部區域，有開放的區域集中在中路。其中包括前三殿、後三宮、禦花園、外西路、壽康宮、慈寧花園區域的室外展區及東西六宮部分院落。

珍寶館、鐘錶館等室內展廳和室內服務場所暫不開放。午門城樓、東華門城樓、神武門城樓及相連城牆暫不開放，開放的原狀陳列殿宇採取殿外護欄隔離的參觀方式。故宮神武門外的角樓咖啡等也暫時沒有接到恢復開放通知。

大陸媒體報導，在故宮工作近40年的工作人員表示，2003年SARS期間，因為參訪人數還沒有很多，故宮並沒有閉館。但這次新冠肺炎疫情來的太兇猛，加上故宮平均一天上萬人潮，這是決定擴大閉館三個多月，也是史上頭一遭。

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