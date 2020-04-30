東京奧運延期　黃國書籲7月運動產業博覽會暫緩舉行

▲民進黨立委黃國書召開「東奧延期，運動產業博覽會還要辦？追加5000萬預算移緩濟急，誰在急？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

為配合2020東京奧運舉行，教育部體育署原訂於今年7月17日至8月9日舉辦「運動產業博覽會」，不過受到新冠肺炎疫情衝擊，東京奧運已確定延至2021年夏季舉辦，民進黨立委黃國書30日建議，體育署相關預算應優先用於紓困，博覽會應待明年東奧期間再舉行。對此，體育署副署長林哲宏表示，體育署將依照中央流行疫情指揮中心的指引，決定是否如期舉行。

黃國書30日上午召開「東奧延期，運動產業博覽會還要辦？追加5000萬預算移緩濟急，誰在急？」記者會，並邀請體育署副署長林哲宏、清華大學運動科學系教授黃煜、領客體育總編輯劉國賢等產官學界代表出席。

黃國書表示，受到疫情影響，東京奧運日前已宣布延期1年，體育署當初設計的活動期程，就是為了要與東京奧運同時舉辦，因為在全球最關心體育賽事的時候，國內舉辦產業博覽會絕對是最佳時機。不過，東京奧運受到疫情影響已經確定延期，7月至8月的博覽會是否還需要如期舉辦？

黃國書說，今年運動產業博覽會標案預算加總超過3000萬元，因疫情又加5000萬元移緩濟急紓困，目前總預算已超過8000萬元，遠超過2017年第一屆的1200萬元。然而，現在運動產業不需要大型博覽會，而是需要體育署帶動國民運動風氣的經濟循環與復甦，5000萬元應回歸紓困受創的運動產業。

黃煜表示，根據過去國內舉辦大型活動的經驗，大家並不期待看到「煙火式」辦完就結束的活動，而是要有一個永續性的思考，而且紓困應該要雨露均霑，受惠對象必須是多數人，但博覽會本身「看起來受惠的只有一家業者」，跟紓困的本意似乎也有所出入。



▲黃國書召開「東奧延期，運動產業博覽會還要辦？追加5000萬預算移緩濟急，誰在急？」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



對此，林哲宏說明，5000萬元是現有預算用移緩濟急的方式調整，沒有動用到紓困預算，且若要舉辦博覽會，未來僅會增加協助偏遠地區學生前來參觀的相關費用等預算。

林哲宏坦言，在東京奧運宣布延期後，體育署確實曾討論是否要延後舉辦運動產業博覽會，但也考量到該活動時間點是在7月正值暑假，且疫情可能會有所趨緩，因此認為是舉辦大型展覽、協助產業紓困的最好時機，後續將與中央流行疫情指揮中心討論後，遵循指揮中心的指示來辦理，「目前看起來狀況還OK」。

黃國書表示，現在大家都還無法確定，7月是否適合舉辦大型活動，建議體育署在5月20日至6月1日期間，思考運動產業博覽會是否要如期舉行，若屆時疫情能夠獲得緩解，則可以進一步評估，因為「第一屆舉辦沒有成功，第二屆就一定要辦成功」。

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