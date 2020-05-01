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王景玉被判無期「殺警卻無罪」　法院解釋思覺失調症差異

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▲▼王景玉,李承翰,小燈泡,鐵路殺警。（合成圖／記者吳銘峯攝、記者陳雕文翻攝）

▲法官解釋小燈泡、鐵路殺警案的不同之處。（合成圖／記者吳銘峯攝、記者陳雕文翻攝）

記者柯振中、翁伊森／嘉義報導

鐵路殺警案的犯嫌鄭姓男子30日獲判無罪，引起社會眾怒，警政署長陳家欽、新北市長侯友宜等人也出面痛斥這項判決。不過，犯下小燈泡案件的王景玉與鄭男同樣患有「思覺失調症狀」，為何判決結果不同？對此，法院也出面解釋了，雙方的犯案動機、行為等都不同，因此不能一起做出判定。

王景玉2016年犯下小燈泡案件，一審、二審都認定王男罹患思覺失調症，判處無期徒刑，案經撤銷發回更審，最後無期徒刑定讞。不過，鄭男同樣患有思覺失調症，卻被判無罪，只需要強制就醫5年，讓外界相當生氣。

▼小燈泡案犯嫌王景玉被判無期徒刑。（圖／記者屠惠剛攝）

▲小燈泡案二審宣判、嫌犯王景玉、高院發言人林瑞斌庭長▼。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，法院判決指出，由於王景玉出現許多脫離現實、篇邏輯思考的妄想內容，認為「殺人就有嬪妃來滿足他的性需要」，因此決定付諸實行，到賣場購買菜刀，前往校園外殺人，行兇前還怕被發現手上有刀，先藏在盆栽裡，等到沒人看見，才把刀子取回砍人，屬於預謀犯案。

此外，王景玉供稱，若犯下殺人案後，沒有被當場逮捕，他也會向員警自首。不過，判決書內容記載，鄭男與王景玉不同，平時妄想遭人謀害，臨時決定購買2把刀、1副護肘，並非預謀犯案，案件發生時，行為與先前的妄想有絕對的交互關聯，且鄭男患有思覺失調症，導致智商退化，測量結果只有76，判斷能力不佳。

判決書說明，思覺失調症的患者即使病發時受到刺激，也不一定會犯下暴力犯罪，要看病情的嚴重程度，以及妄想內容與事件是否有關連，由於鄭男有精神障礙，無法辨識行為是否違法，與王景玉案件的犯罪動機、目的、情節都有明顯不同，因此不能混為一談。

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▼鄭男殺害勇警李承翰，卻獲判無罪。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼李承翰。（圖／記者陳雕文翻攝）

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