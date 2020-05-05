▲ 新北市圖母親節限定「室內賞櫻」，借書抽「掃地機器人」慰勞媽媽。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

迎接母親節，新北市立圖書館汐止分館特別在室內「種」起了櫻花樹，將閱讀區變身為期間限定的夢幻賞櫻空間，讓媽媽可以體驗另類的室內賞櫻，還能拍下美美的打卡照；4日至9日只要一次借滿5本書，或者申辦借閱證，還可以獲得「媽媽運動會」入場券一張，母親節當天免費體驗釋放壓力的有氧運動課程，紓壓顧健康。

母親節即將到來，為感謝終年辛苦的媽媽，汐止分館特別以浪漫的櫻花佈置，將窗邊座位打造成賞花閱讀區，180公分高的粉嫩櫻花樹、甜美夢幻的櫻花吊椅，邀媽媽到圖書館來「室內賞櫻」、閱讀，緩解疫情的鬱悶心情，還能順便拍下美美打卡照，讓婆媽與姊妹都變成「網美」，留下母親節美好回憶。

新北市立圖書館表示，除了化身網美，汐止分館也跟汐止運動中心合作，於母親節當天推出「媽媽運動會」活動，特別為婆婆媽媽們設計專屬的釋放壓力有氧運動課程，邀平日辛苦的媽媽們一起來體驗最潮的健身時尚，紓壓顧健康。

新北市立圖書館說，5月4日起至5月9日止，只要到汐止分館一次借5本書或申辦借閱證，即可免費獲得「媽媽運動會」入場券一張，10日母親節當天可以在專業教練驗iPARTY愛派對Emma老師的帶領下，免費享受1小時的有氧體驗課程，讓媽媽更美麗、健康。

除了汐止分館，即日起至5月10日止，只要到新北市各區圖書分館完成指定閱讀任務，包括一次借書達5本、新申辦借閱證、或開通人臉辨識等，便能累積點數抽掃地機器人，慰勞辛苦的媽媽。詳細活動資訊及參加方式，請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2953-7868。

「美麗最大的祕密」