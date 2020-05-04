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用不一樣的角度觀察新北城市　板橋府中「美學觀察隊」5月出發

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▲ 用不一樣的角度觀察新北城市 板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供）

▲ 用不一樣的角度觀察新北城市，板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為推動城市美學改造，新北市政府「板橋府中美學示範基地」計畫首波活動「美學觀察隊－府中走著橋」美學力培養的體驗活動於5月起跑，20位參與者在設計師和文史工作者的引領下，以美學的視角，從城市日常所走路徑及所看風貌出發。哪裡是最佳視角？在地色彩有哪些？用不一樣的視野和角度，走讀體驗府中地區歷史風華及城市改造計畫。

新北市文化局局長龔雅雯表示，「板橋府中美學示範基地」計畫是新北市2030六大願景工程之一「新美學」的示範計畫，首棒由美學力培養－美學觀察隊來出發，讓參與者能以不同的角度觀察體驗府中城市之美、在地風貌、日常生活所形塑的文化。

▲ 用不一樣的角度觀察新北城市 板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供）

▲ 參與者能以不同的角度觀察體驗府中城市之美、在地風貌、日常生活所形塑的文化。

2日走讀過程，在老師的引領下，從府中捷運站走起，民眾透過觀賞朱銘「牛耕年豐」的大型銅牛雕塑、楊英風先生的「風調雨順」不鏽鋼浮雕，府中地區公共藝術舉目可見。接著透過黃石市場、慈惠宮、文昌街、林本源園邸等府中地區的建築、公共空間與藝術裝置，從設計的角度來進行一場深度城市觀察之旅。

參加的民眾包含在地居民、藝術家、設計師、科技業者，每一位參加者都非常關心府中地區文化與歷史內涵。民眾表示，身為藝術創作者，林本源園邸有很多元素及材質可以用在創作上，觀察隊工具包中的取景卡很實用，需要靈感時，可以使用取景卡取景。民眾說，很難得停下腳步來觀察生活中的空間景觀，透過這次的體驗活動，深刻體認到透過美學與設計，可以讓城市景觀更好、更美、更舒適、也更有趣。

從5月開始， 5月17日、6月6日、6月20日除硬體的改造計畫外，板橋府中地區的軟體活動也將接續呈現，未來還將推出的各項精采活動，包含兒藝節、歡樂耶誕城等，都將規劃到府中地區舉辦，讓府中地區的文化美學更為豐富多彩，讓新美學的願景更加繽紛奪目。

「美麗最大的祕密」

▲ 用不一樣的角度觀察新北城市 板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供）

▲ 用不一樣的角度觀察新北城市 板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供）

▲ 用不一樣的角度觀察新北城市 板橋府中「美學觀察隊」5月出發。（圖／新北文化局提供）

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