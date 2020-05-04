▲ 瑞芳黃金博物館「走讀礦山」主題特展，帶您翻閱採金之路。（圖／新被市立黃金博物館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立黃金博物館即日起推出「走讀礦山－翻閱採金之路」主題特展，邀請在地藝文創作者王佳蘭與作家賴舒亞合作，共同繪製、書寫《酒保口》、《山尖鞍小販挑貨》、《俱樂部買饅頭》等26幅圖文作品，生動詮釋1950至1980年代消逝的礦業生活記憶，將金瓜石礦山人聲鼎沸的生活動態，重現眼前。

館長王錦華表示，王佳蘭小姐為嫁入金瓜石的媳婦、賴舒亞小姐則為出身金瓜石的女兒，兩位原本不相識的女性創作者，透過這次的合作機會，激發許多對家鄉與土地記憶保存的熱情。此外，這次展覽的場域除了在博物館內的兩間特展室，也延伸至金瓜石祈堂老街，提供民眾「山城山活」和「人文與自然生態」兩條自由探索的建議走讀路線。

▲「走讀礦山－翻閱採金之路」主題特展，生動詮釋1950至1980年代消逝的礦業生活記憶重現眼前。

水金九地區是臺灣唯一的金銅礦業遺址代表，擁有豐富的自然生態與人文歷史寶藏，具備獨特的觀光旅遊魅力，希望讓來訪遊客以不同的視角深入認識金銅礦業文化的整體面貌。

「走讀礦山－翻閱採金之路」展期自即日起至7月26日，於新北市立黃金博物館金水特展室、煉金樓特展室，以及博物館周邊的祈堂小巷咖啡民宿、古貨宅、散散步咖啡、時雨中學運動場（酒保口舊址）等7處展示點展出，並推出線上看展資源，歡迎關注黃金博物館官方網站及FB粉絲專頁。

黃金博物館表示，10日適逢母親節的到來，5月8日至9日凡親子同行參觀本館，媽咪可免費獲得公益團體─財團法人勵馨社會福利事業基金會「甜心工坊」製作的手工餅乾1份。每位媽媽限領1份，每日數量有限，換完為止。

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