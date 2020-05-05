投42線南投名間路段路面老舊失修　縣府籌措3571.4萬施工改善

▲▼投42線南投名間路段路面老舊失修，縣長林明溱會勘後表示，縣府將籌措3571.4萬元施工改善。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣長林明溱5日會同議員張嘉哲、名間鄉長陳文德、名間鄉代表會主席陳國能，會勘投42線路面改善工程，林縣長聽取工務處改善計畫簡報後，指示工務處儘速設計發包，俾利名間鄉觀光及農產運輸，讓鄉親生活交道更安全便利。

投42線是連接名間鄉七星陣地公園、松柏嶺高爾夫球場等遊憩景點的觀光交通要道，更是埔中村及中正村的村里聯絡道路，具居民生活交通及農產運輸功能。

這條全長約91公里道路，大部分路段皆因年久失修，柏油老化粒石脫落，坑洞、龜裂破損情形嚴重，坎坷難行，有安全之虞。縣府已爭取到前瞻計畫經費3千萬元，縣府配合款571.4萬元，合計3571.4萬元，針對0K+500至8K+080，都市計畫範圍外約6.6公里路段進行改善，重新鋪設AC路面，以提升道路品質及安全。另約1公里都市計畫內道路

也有改善必要，縣府會協助公所提報計畫爭取生活圈道路經費。

林縣長也會同議員曾振炎、張嘉哲到東湖村，會勘坑內坑排水幹線之2東湖二橋上游右岸改善工程，林縣長詳細勘查原有堤防護岸情形及聽取改善工程簡報，仔細聆聽居民意見後，指示工務處籌措326萬元經費改善，確保社區及農地安全。

縣長林明溱表示，該右岸堤防為漿砌堤防，相當老舊，因年久失修，滲水問題相當嚴重，除造成農地淹水無法耕作及農作物損失外，也使緊臨堤防的投39線道路下陷，影響用路人安全，確有改善必要，經費約需326萬元，縣府工務處會儘快籌措經費發包。

・內層為316不鏽鋼

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