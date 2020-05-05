又見「+0」了！餐飲、飯店優惠快掌握　「漢堡買1送1、住宿券免費抽」

▲+0優惠懶人包先看。（圖／業者提供）



記者蕭筠／台北報導

「+0」回來了！中央流行疫情指揮中心今（5）日宣布國內無新增新冠肺炎（COVID-19）病例，目前全台維持438起個案。為慶祝「零確診再現」，《ETtoday新聞雲》整理出各大通路、餐飲、飯店同慶優惠懶人包，民眾可要抓緊機會怒吃、怒住一波。

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▲慶+0，布魯克林小餐館Brooklyn Cafe漢堡買1送1。（圖／業者提供）



●布魯克林小餐館Brooklyn Cafe

日前慶祝連假最後1天又「+0」，位於捷運台北小巨蛋附近的「布魯克林小餐館Brooklyn Cafe」至5月7日前有「招牌布魯克林漢堡」買1送1優惠，無論是外帶還是內用通通都享優惠。

▲家樂福買便當送茶葉蛋。（圖／業者提供）



●家樂福

慶+0，家樂福至5月7日凡購買義美可樂餅任2包就送義美花生湯圓，數量有限、送完為止。另還有零元蛋家樂福自製便當，凡買任一口味就送非籠飼茶葉蛋1顆且至5月10日止。

●city’super

零確診！city’super至5月10日推出限定商品「第2件0元」活動，包括「史翠普荷式焦糖煎餅」、「韓國LOTTE 樂天氣泡水（檸檬味、原味）、「日本三幸杏仁起士米果」、「雀巢金牌咖啡」、「西班牙PASCUAL 希臘優格及綜合莓果較低脂優格」通通都有。

●OK mart

慶0確診！OK mart至5月6日前有5項消暑商品第2件0元優惠，包括樂客思巧克力香草夾心蛋糕、樂客思奶濃巧酥雪糕、井村屋KIRI奶油起司雪糕、井村屋KIRI藍莓起司雪糕，以及275ml福樂巧克力牛奶。

▲Just Sleep捷絲旅台北西門館平日入住一晚僅1000元。（圖／晶華提供）

●福容大飯店

福容大飯店全台旗下連鎖飯店推出「尋找嘉玲行動」，只要指揮中心每日2時宣布零確診，就可在官方粉絲團公布抽獎貼文中留言「妳是嘉玲嗎？福容在找妳」，直接免費抽聯合住宿券。

●晶華國際酒店集團

晶華國際酒店集團旗下品牌飯店Just Sleep捷絲旅台北西門館、宜蘭礁溪館及礁溪晶泉丰旅，只要當日零確診，自宣布起至當晚19點整就可立即預定5月份客房，限周一至周四入住，最低只要1000元就能入住，且可延長至下午2點退房。以上均含2客早餐，且入住期間下午13點至晚上22點期間，還可免費享用Just Café迎賓茶點。

●台北凱薩大飯店

台北凱薩大飯店5至6月推出「零確診住房快閃活動」，活動期間只要當日零確診，即推出每房只要1,200元的住房優惠同慶，快閃訂房時間為疾管局公告零確認當天下午2點起至0點共10小時，每日限量5間。