長照探視「不開放」比中央更嚴格！ 侯友宜：不遵守就取消探視權

▲侯友宜時事聯訪。（圖／記者宋良義攝）

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心5月1日宣布長照機構開放實名預約訪視。不過，新北市長侯友宜3日表示，雖然轄內公有場館明起漸進開放，但面對高風險族群，仍採比中央嚴格的防疫標準，新北目前暫時仍未開放長照機構探親，並強調不按標準就取消探視權。

侯友宜上午在應變會議中宣布，採取比中央更嚴格方式，以「限人數、限時間、限地點、限年齡」為原則，每1機構、會客室、時段，只限2位家屬，除非是產後護理之家，否則兒童限制探視；至於臥床者，每1寢室限1人探視，限時30分鐘。

針對新北市的規定比中央嚴格，不免引發民怨，侯友宜表示，新北市一路走來每項防疫政策，從超前部署到漸進式開放，是有順序、有步驟、有順序、有計畫，也有溫暖的，團隊每天都開防疫會議，做滾動式修正規定，新北市的步驟，是「過」沒有「不及」，不論外界怎麼看，他都以400萬市民健康為最高原則。

侯友宜指出，中央一宣布開放長照機構探視，地方就有很多聲音出來，新北不僅要以更嚴格的方式管控，也希望沒有必要、特殊原因就盡量不要去探視。市府也會每週隨時檢討及複查長照機構探視，如果發現沒有按照標準執行，就取消探視權。

侯友宜強調，國內疫情尚未完全穩定，長照機構屬於身體健康最弱勢的一群，但考量家屬已經有段時間無法見親人，訂出比中央嚴格又符合人情的規範，以「限人數、限時間、限地點、限年齡」為原則，希望家屬和長照機構都能體諒。

侯友宜表示，凡進入長照機構都須全程戴上口罩、保持社交距離、不得共餐飲食，且須落實實名制、填寫健康聲明、確認TOCC、量測體溫、酒精消毒等。此外，由於各機構環境空間和作業不同，應該提前向家屬說明，以相互配合

社會局長張錦麗表示，新北市共217家老人長照機構、82家護理之家、49家產後護理之家、9家精神護理之家、16家身障機構和8家兒少安置機構，合計381家長期照護機構，新北市與長照協會和機構溝通後，擔心疫情尚未完全穩定，決定以小幅度開放，以免有感染風險。