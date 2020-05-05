財產曝光！蕭美琴存款年增553萬　國安局副局長收藏8把古典吉他





▲蕭美琴。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮將近，傳出現任國家安全會議諮詢委員的前立法委員蕭美琴成為我國首位駐美女性代表。蕭美琴的財產也在5日於監察院廉政專刊曝光，她去年還是立委時申報存款有2302萬元，與2018年時申報1749萬元相比，增加553萬元。

美琴去年11月1日申報財產時還是立委身份，她申報不動產土地共有2筆，分別座落在新北市、花蓮縣；建物則有12筆，在新北與花蓮，名下汽車共有3輛，存款則有2302萬元，與2018年時申報1749萬元相比，增加553萬元。

蕭美琴也申報有價證券價值399萬元，保險有4筆，蕭美琴授信貸款有2筆，共293萬，用於購買住宅貸款、購置不動產。此外，蕭美琴有一筆是26年前在美國工作所設立的IRA退休帳戶，目前約有3萬2千多美金。

國安局副局長柯承亨申報，土地有3筆，建物4筆，都在台北市，汽車1輛，有價證券526萬元，保險3筆，債務部分因購物、轉貸2筆，共3790萬。

特別的是，柯承亨具有相當價值的財產總共915萬，擁有8把古典吉他，價額20至30萬不等、限量鋼筆、手錶、畫作2幅、銅雕2座、彩釉瓷器、柯承亨妻子周玉斐有戒指2只，還有玉飾、項鍊、金飾2個及15年期美元計價利率連結境內結構行商品。