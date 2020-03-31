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蔡英文欽點出任國安會諮委　蕭美琴回應了！

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▲▼蕭美琴登記參選 。（圖／記者蕭可正攝）

▲蕭美琴。（資料照／記者蕭可正攝）

記者黃巈禾／台北報導　

為強化對國際事務動態的掌握與因應，持續台灣在國際社會進一步的參與與發展，總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文決定，由前立委蕭美琴出任國家安全會議諮詢委員一職，並於1日正式就任。對此，蕭美琴晚間也透過臉書表示，國際情勢變化很大，不該置身事外。

蕭美琴提到，本來覺得自己需要多休息幾個月，但國際情勢變化很大，好像又不該置身事外，感謝蔡英文願意給她再次服務國家，為台灣國際事務努力的機會，也謝謝大家的祝福。

張惇涵表示，蕭美琴諮詢委員長期致力於我國國際關係與各項對外事務，對於國際局勢了解深入，特別在台美關係、政黨外交、國會外交與臺灣的國際參與上，都有長期的貢獻，深獲肯定與信賴。同時，蕭美琴委員過去更歷任四屆立法委員，超過十年外交及國防委員會專業問政經歷，與豐富的地方服務耕耘，更讓她在推動相關工作上，有更豐富的視野與能量。

張惇涵提到，近期因新冠肺炎疫情蔓延，對於國內外政治經濟情勢變化的即時掌握更加必要，尤其在國際輿論高度關注臺灣的此刻，無論在強化與理念相近國家合作、暢通台灣的國際溝通，也包括台美關係的持續發展以及印太區域間的交流對話等。故此，蔡英文特聘蕭美琴為國家安全會議諮詢委員，相信其能展現其國際視野與地方視角，全力襄助總統來推動各項重要的國際事務。

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