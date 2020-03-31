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財產申報／蔡英文存款4877萬　這筆貸款還完變成「0負債」

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▲▼蔡英文訪視「聚陽實業股份有限公司」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

總統蔡英文最新財產申報出爐，根據監察院31日最新出刊的廉政專刊，蔡英文申報存款4877萬3,937元，較去年少了528萬6935元，去年蔡英文申報債務807萬8,303元，主要為房貸及授信，今年債務申報為0，顯示她已經還完了貸款。

根據3月31日監察院廉政專刊第158期記載，蔡英文申報存款4877萬3,937元，持有正中企業股份有限公司總價額413萬6,370股票，投資東道有限公司110萬元，出租給東道有限公司的土地每月租金9萬元，以及《洋蔥炒蛋到小英便當》、《英派:點亮台灣的這一哩路》兩本書的著作權，

不動產部分，蔡英文申報台北市文山區公訓段二小段、台北市內湖區石潭段三小段，因信託業承受有困難得免予信託。

另外，北市松山區延壽段一小段持分2分之1 、北市松山區寶清段一小段持分2分之1 、北市大安區大安段二小段持分10000分之48 、新北市永和區四維段持分10000分之188，4筆土地交付信託；北市大安區大安段二小段、新北市永和區四維段，2筆建物交付信託。

根據監察院2019年3月公布的資料，蔡英文的債務部分，她在2018年向華南銀行申請短期授信貸款，至2018年11月餘額還有20萬7,009元，再加上房貸餘額787萬1,294元，總計為807萬8,303元。

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