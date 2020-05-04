疫情衝擊營收饗賓餐旅堅持「四不」　總統蔡英文親訪

▲饗賓餐旅董事長陳啟昌，重視員工權益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園市大園區的饗賓餐旅集團，旗下共有7個品牌、40餘家分店，並擁有超過2,000名員工，受到疫情衝擊，營收明顯下滑，仍堅持不停業、不裁員、不減薪、不減班休息等原則，保障員工權益。市長鄭文燦4日陪同總統蔡英文、經濟部長沈榮津等人士，到饗賓餐旅主動關心該企業的紓困申請，並謝謝企業力挺員工。

▲總統蔡英文關心饗賓餐旅紓困申請。（圖／市府提供）

總統蔡英文指出，這次疫情為台灣帶來極大挑戰，防疫期間，民眾消費活動減少，也連帶為產業界帶來衝擊，政府希望透過紓困計畫，保住台灣經濟的元氣。因此，感謝這段期間所有企業夥伴的努力，積極展現企業社會責任，以及帶領員工打拚的精神。

尤其饗賓餐旅集團擁有許多年輕或二度就業的員工，每位員工背後代表的是一個家庭，希望透過穩定就業環境，讓更多的家庭免於擔憂，政府也將持續滾動式檢討紓困計畫，希望在最短時間內，提供個人或企業最有效的支持，蔡總統也期盼疫情早日結束、人民回歸正常生活，台灣經濟能繼續向前邁進。

▲▼蔡總統參訪饗賓餐旅集團。（圖／市府提供）

經濟部長沈榮津表示，經濟部在防疫期間，不僅扮演防疫物資供應的角色，包含籌組口罩國家隊，實施統一徵用、統一調度、統一售價等三大主軸，希望讓國人安心；進入紓困階段後，經濟部也積極了解不同產業別，面臨的困境及所需的幫助，並召集業者共同研商解決方案，同時也與業者溝通，希望避免減薪或實施減班休息等措施，保障員工權益，政府也加速紓困貸款及補助核發效率，幫助企業克服經營危機。

▲▼經濟部長沈榮津關心饗賓餐旅紓困申請。（圖／市府提供）

市長鄭文燦說，為了幫助企業度過難關，政府持續推動有感、有效、即時的紓困方案，經濟部沈榮津部長更親自致電給饗賓餐旅董事長陳啟昌，關心企業紓困貸款核發情況，不僅中央政府展現最高效率，地方政府也成立單一窗口，提供中小企業融資輔導等服務，確立政府挺企業、顧人民的政策目標。

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