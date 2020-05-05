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印度男違反禁足令　警察命他「大跳熱舞」當懲罰

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印度男違反禁足令，被警察罰跳舞。（圖／翻攝自Twitter／alok_pandey）

▲印度男違反禁足令，被警察罰跳舞。（圖／翻攝自Twitter／alok_pandey）

記者吳孟臻／綜合報導

印度從3月25日起實施禁足令，有一名男子無視防疫規定遭警方逮捕。為了讓男子嚴肅看待，警方出奇招要求他「跳舞」以做懲罰。男子大秀舞姿引起網友讚賞，但也有民眾質疑警方濫權。

印度北方邦（Uttar Pradesh）埃塔瓦城（Etawah）警方日前抓到一名違反封城禁足令的男子，警方決定替他「好好上一課」記取教訓，處罰男子必須隨著熱門歌曲《Teri Aakhya Ka Yo Kajal》大跳熱舞！

接受懲罰的男子配合音樂律動，跟隨音樂節奏變化姿勢，認真地跳著舞步、擺動自己的雙臂，竭盡全力證明自己知道錯了。男子認真跳舞的神情，也獲得警察們的掌聲與歡呼。

影片上傳到網路後，歡樂的懲罰畫面逗樂網友，給予男子正面評價。另一方面，有網友認為，警察似乎有濫用權利的疑慮。根據《新德里電視台》報導，影片在網路瘋傳後，因行為有損警察形象，警察局主管已被暫停職務，並正接受調查是否失職。

印度從3月25日起實施禁足令21天，原定於4月15日解除，但因疫情尚未和緩，印度總理莫迪（Narendra Damodardas Modi）在15日當天宣布延長封城期限至5月3日。然而就在解除禁令前夕，印度確診病例暴增至超過3.5萬人、上千病患死亡，印度政府因此宣布禁足令延長兩周，目前暫定封城至5月17日。

▼影片中男子跳的歌曲《Teri Aakhya Ka Yo Kajal》。

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