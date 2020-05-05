新冠病毒傳播力「猶如野火蔓延」！　佛奇舉關鍵2例：病例數可能反彈激增

▲白宮新型冠狀病毒特别小組關鍵成員福奇（左）。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／編譯

面對美國政府傾向解封之際，國家過敏及傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）4日表示，新冠病毒在人與人之間傳染的能力與效率相當驚人，尤其是人們群聚在一起時，有如野火蔓延，病例數有可能反彈激增。

佛奇4日登上CNN節目《古莫黃金時間》（Cuomo Prime Time）時提及，羅斯福號航空母艦（USS Theodore Roosevelt）以及鑽石公主號遊輪均為「病例數爆炸增長」的實例之一。

「這種病毒有像野火蔓延一般的強大傳播能力，我們都知道也見識過，當人們聚集在一起時，這種病毒就像我所知道的任何病毒一樣容易傳播」，佛奇說，若社會大眾不保持社交距離和採取其他措施減少病毒傳播，過早解除限制措施，病例數有可能再次快速增長。

根據華盛頓大學健康指標與評估研究院（Institute for Health Metrics and Evaluation）4日的最新模型預測，全美到了8月4日，將會有13萬4475人死於新冠肺炎。

佛奇表示，防疫措施已出現成效，也是降低病例數及死亡數的一大關鍵，即便社會大眾不同意保持社交距離的必要性。談及「#開除佛奇」聲浪，他則說，「我只會繼續向你們提供我所認為必要的訊息，以便做出我所認定的審慎決定。」

事實上，美國總統川普上月轉推一則含有「#開除佛奇」的推文，引發外界猜測，他是否真的會解雇佛奇；他事後澄清，他並沒有開除佛奇的計畫，僅提及「不是每個人都喜歡佛奇，不是每個人都對每個人感到滿意，但我要告訴你們，我們已經完成一項無人能及的工作。」

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