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枋山盧家芒果　盧旺昇打造「LV級愛文芒果」

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▲屏東縣枋山鄉果農盧旺昇（左）生產「LV級愛文芒果」，圖右粒糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋山鄉果農盧旺昇（左）生產「LV級愛文芒果」，圖右農糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋山鄉果農盧旺昇原在機械工廠工作，10年前回來家鄉幫長輩種愛文芒果，突破傳統耕作方式用草生栽培，適當肥培管理及申請產銷履歷驗證，果肉香甜、色澤紅潤，外銷日本、香港及國內超市等，創立「盧家芒果」品牌，贏得「LV級愛文芒果」稱號。

▲屏東縣枋山鄉果農盧旺昇（左）生產「LV級愛文芒果」，圖右粒糧署南區分署長姚志旺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲色澤紅潤的愛文芒果。

從傳統方式慢慢轉變，他出生農家，雖從祖父時代起就與其他果農一樣超量用肥、噴農藥，收成後交給盤商處理，33歲的盧旺昇改變現狀，安全用藥，從2公頃種到7公頃，從只能交行口，現在變成外銷是主力通路。

當初為了改變，他請教農改場專家，怎麼種植讓芒果品質更好，雖然枋山依山臨海，佔盡地利之便，但管理很重要，適當修剪枝條、自製液肥灌溉，每株芒果樹勢強壯，一枝條留一果，完全吸收營養，加設防風網減少果樹傷害，都是增加品質的方法。

他說，產期4月初起，已外銷香港4個貨櫃，預計1週將近2個貨櫃，今年外銷成長2-3成；由於今年氣候平順，產量和往年相當，只是雨水較少果粒稍小，但反而甜度增加，可達15到18度，再加上濃郁芒果香，總令人垂涎三尺。

由於精美包裝，外銷後直接送到消費者手上，讓台灣水果紅到國外，打造「LV級愛文芒果」； 而他每年均與創世基金會合作，捐出一定數量禮盒義賣，所得捐給基金會，愛心令人感動。

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