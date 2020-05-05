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2關鍵指標「台灣疫情5月落底」　一圖看「最快何時能去日本玩」

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圖、文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）全球已破350萬人感染，國內外專家不約而同預測，台灣疫情有望5月上旬落底。參與防疫決策官員透露，將以2項指標監測疫情是否持續趨緩，一是能否維持多數零確診，二是即便出現零星確診，能否找出感染源、避免群聚感染，如果2項指標都過關，國內管制就可逐步解封。

台灣4月底一度連續多日無新增個案，陳時中等指揮中心官員人手一只象徵零確診的杯蓋慶祝。我國疫情有機會在5月暫時落底。（中央流行疫情指揮中心提供）

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 ▲台灣4月底一度連續多日無新增個案，陳時中等指揮中心官員人手一只象徵零確診的杯蓋慶祝。我國疫情有機會在5月暫時落底。（圖／鏡週刊提供，下同）

「台灣社區的風險愈來愈低，未來防疫重點會慢慢退到個人防線。」國內疫情趨緩，至4日止，已連續22天沒有本土案例，原被視為社區感染破口的敦睦艦隊染疫事件，也僅磐石艦上的36人確診，風暴並未擴大，對於現階段疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，即便社區感染風險低，大家仍要謹慎，戴口罩、勤洗手、維持社交距離等個人健康管理仍要落實。

對抗疫情4個月以來，台灣歷經二波境外移入及多起零星群聚感染風暴，至今都守住在有限度感染，對此，國內外專家不約而同預測，台灣上半年的疫情走勢，有望在5月上旬暫時落底。

敦睦艦隊至4日止僅磐石艦上35例確診，染疫風暴並未擴大至國內社區。（總統府提供）

一名參與防疫決策的高層人士表示，疫情能否暫時落底的監測指標，一是能否維持多數日子零確診，二是即便有零星個案，能否找出感染源、避免群聚感染，一旦這2大指標都能過關，國內就可解封，逐漸放寬各項管制與限制，陸續恢復正常生活。

至4日止，台灣至今共438人例確診，其中已7成6治癒、共334人解除隔離，死亡率僅約1.4％。檢視台灣確診者的來源，有347例是境外移入，扣除36例敦睦艦隊確診者，本土病例只不到1成3、只有55例。

台灣疫情5月有望落底，相關管制研擬放寬，民眾可望漸恢復正常生活。

指揮中心發言人莊人祥接受本刊採訪表示，台灣目前社區感染的風險的確是不高，因此會以「防疫新生活」的指引為方向，慢慢放寬國內的相關管制措施，藉以觀察台灣人民能否維持個人衛生等防疫習慣，一旦逐步放寬管制，台灣仍未出現未知感染源的大量群聚事件，管制措施就會繼續放寬；目前已把此指引交由各部會，藉此擬定配套措施，另也將邀各縣市衛生局討論，一旦各方達成共識，現有的管制就會陸續解禁。

一名參與防疫決策的官員也說，5月上旬若一直維持零確診，台灣就可逐步放寬相關管制，但若仍出現確診者，此時就須判斷是零星、獨立的個案，或是社區感染，若僅是零星個案又可找到感染源，問題就不大，倘若持續爆發找不到感染源的個案，就代表台灣有潛在的感染源藏在社區中，相關的防疫管制措施就須持續下去、不可放鬆。

國內公衛、醫界專家也不約而同認為，台灣疫情到此階段，算是控制住了。17年前的抗SARS專家、前疾管局長蘇益仁受訪時說，台灣已連續二十多天沒有本土病例，「國內疫情看起來已經沒什麼問題了，控制得相當好，可以這麼講沒錯」。台灣感染症醫學會理事長、台大醫院兒科主任黃立民也說，台灣疫情控制得宜，目前「已往穩定的方向走」。

台灣疫情有望落底，中華職棒打算每場開放250人，球迷終於可進場，不必靠假人替支持球隊加油。（翻翻攝富邦悍將臉書）

台灣疫情有望在5月落底，但周邊國家何時才有機會解封？本刊檢視台灣周邊國家的確診趨勢圖發現，從1月底至5月初，包括台灣、泰國、韓國的疫情曲線都逐漸趨緩，但新加坡、日本、印尼、菲律賓、馬來西亞等國的曲線仍是呈現上揚走勢。

其中，新加坡近1個月的曲線最陡，確診人數也最多，而被台灣人視為觀光熱門地點的日本確診人數次之，疫情曲線也持續上揚，日本政府昨天（4日）更進一步決定將全境實施的「緊急事態宣言」，從本月6日先延長到31日，並以10天後、本月14日為目標，將委請專家分析確診人數動向及醫療體系狀況，評估是否提前解除緊急事態宣言。

進一步放大檢視台灣的確診趨勢圖更可知，3月中、4月中，台灣各自面臨歐美境外移入潮及磐石艦染疫風暴，曲線的確一度短暫驟升，但在我國防疫措施壓制下，風暴並未擴大蔓延至國內社區，由趨勢圖可見，四月起，台灣整理的疫情曲線走勢已漸趨平緩。


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